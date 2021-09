Ronaldo v United: plus i ohrožení! Koho vytlačí, komu zase pomůže?

Je to atrakce, lákadlo, šťastný konec legendy o návratu ztraceného syna. Cristiano Ronaldo svým příchodem do Manchesteru rozvášnil fanoušky United, na Old Trafford zase jednou pořádně šilhají po titulu. Legendární útočník ale zároveň zamotá Ole Gunnar Solskjaerovi hlavu při skládání nabité soupisky. Kterým hráčům příchod hvězdy pomůže a koho naopak dost možná vystrčí ze sestavy?