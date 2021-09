Ronaldo v United školí i Čecha. Výjimečná osobnost, říká Kovář

Matěj Kovář chytá v Manchesteru United za tým do 23 let • Profimedia.cz

„Aktuálně jsem v kádru A-týmu, se kterým absolvuju prakticky veškeré tréninky, a k zápasům nastupuji za tým do 23 let. Na začátku sezony se řešila možnost hostování, ale sportovní vedení klubu si přálo, abych zůstal. Výhledově bych určitě chtěl vyrazit na hostování a nasbírat potřebné zkušenosti. Uvidíme, jestli se bude řešit už směrem k zimě, nebo až během jara,“ uvedl Kovář v rozhovoru se zastupující agenturou Sport Invest.

Kovář působí v Manchesteru už přes tři roky od svých 17 let a i jeho pohltil návrat hvězdného portugalského útočníka Ronalda. Ten se do týmu „Rudých ďáblů“ vrátil po 12 letech. Předtím působil v Realu Madrid nebo Juventusu Turín.

„Příchod Cristiana vyvolal obrovské šílenství. Je až neuvěřitelné, jak velká je síla jeho osobnosti. A tím zdaleka nemyslím jen ve fotbalovém prostředí. Jeho návrat do Manchesteru je velkým příběhem, který má vedle sportovní stránky přesah samozřejmě také do marketingu a do obchodní strategie klubu. Fanoušci United jsou navíc po celém světě, takže bych celou akci označil jako globální záležitost,“ řekl Kovář.

Sám měl od příchodu šestatřicetiletého Ronalda velká očekávání. Držitele pěti Zlatých míčů a 32 trofejí považuje za jednoho z nejlepších hráčů historie. „Cristiano je neuvěřitelný profesionál a za těch pár dní, co jsem měl tu možnost kolem něj trénovat, dokazuje, že i ve svém věku je pořád naprostou extratřídou. Je inspirativní pozorovat jeho rituály, poctivost v péči o tělo a zdraví i obrovskou soustředěnost na každý jednotlivý detail. Měl jsem možnost s ním prohodit pár slov a je to skvělý chlap,“ řekl Kovář, který portugalské hvězdě čelí na tréninku.

„Trénuji s ním každý den a je to fantastická škola. Dokazuje na každém tréninku, že je jedním z nejlepších na světě. Věřím, že kvalita kádru je pro něj dalším motorem. Jsem rád za možnost s ním sdílet hřiště a věřím, že se tým s ním posune zase o něco výš. Jeho osobnost i mentalita vítěze jsou výjimečné,“ popisoval rodák z Uherského Hradiště.

Kovář byl součástí národního týmu do 21 let a v zářijových kvalifikačních zápasech o ME pomohl „Lvíčatům“ k výhře 1:0 nad Slovinskem a 4:0 nad Albánií. Po nich obdržel před přípravným utkáním s Ukrajinou i premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

„Bylo to náročné, ale užil jsem si to. S jednadvacítkou se nám podařilo oba zápasy vyhrát a skvěle vstoupit do nové kvalifikace. Vše fungovalo, v Budějovicích o nás bylo super postaráno a užívali jsme si také výbornou partu. Pozvánka do prvního týmu pak byla nečekaná, ale krásná. Jsem za ni moc rád. Nervózní jsem však nebyl. Užil jsem si každou minutu,“ dodal Kovář.