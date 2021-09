Ronaldo ovlivnil United také u jídla. Brankář popsal, co se stalo s dezerty

Fanynka s dresem Cristiana Ronalda před Old Trafford • Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo už zdobí Old Trafford • Reuters

Cristiano Ronaldo už zdobí Old Trafford • Reuters

Cristiano Ronaldo už zdobí Old Trafford • Reuters

Cristiano Ronaldo je zpět na Old Trafford! • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Javier Manquillo na Old Trafford vyrovnal na 2:1 • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Comeback na Old Trafford Ronaldovi vyšel • Reuters

Věřte Kathryn Mayorga, hlásal nápis za letadlem nad Old Trafford. Jde o ženu, která obvinila Cristiana Ronalda ze znásilnění... • Profimedia.cz

Dva góly při výhře 4:1 nad Newcastlem. Nejviditelnější přínos Cristiana Ronalda po návratu do Manchesteru United byl vidět v sobotu na hřišti. Ale portugalská superstar má vliv také mimo trávník. Brankář vedoucího týmu Premier League Lee Grant prozradil pro podcast talkSport, jak Ronaldo okamžitě ovlivnil stravovací návyky svých spoluhráčů.

Na letošním EURO Ronaldo při tiskové konferenci odsunul láhev coly a vyzval, aby lidé pili raději vodu. Nebyla to žádná póza. Hvězdný útočník je ohledně svých zdravých stravovacích návyků velmi důsledný. Také proto v 36 letech začal druhé angažmá v United dechberoucím výkonem, který podtrhnul dvěma góly.

Ronaldova aura ovlivňuje jeho spoluhráče všude. Brankář Lee Grant popsal, co bylo tentokrát jinak v hotelové restauraci před víkendovým zápasem. „V pátek po večeři si obvykle dopřejete nějakou sladkost. Jablečný koláč, brownie, nebo vafli,“ řekl gólman. Jenže tentokrát nikdo pro dezert nedorazil.

Důvod? „Všichni se dívali, co má na talíři Ronaldo. A jak si dovedete představit, šlo o to nejzdravější, co je k mání. Úplně mě dostalo, jak se nikdo další neodvážil vzít si jakoukoliv ze sladkostí, které tam zůstaly ležet,“ podivoval se Grant.

Češi v evropských ligách: Zima při debutu uhlídal Ribéryho, Frydrych explodoval!

Na týmové večeři měl Ronaldo před sebou několik talířů. „Na jednom z nich byla quinoa, avokádo a pár vařených vajíček. Ten chlápek je v neuvěřitelné formě a má druhé nejlepší tělo v klubu hned po mě,“ dodal v nadsázce Grant, který od příchodu na Old Trafford v roce 2018 plní roli zálohy mezi tyčemi a za áčko nastoupil pouze dvakrát.

Ronaldo se nají až šestkrát denně ve tří až čtyřhodinových rozestupech, aby dokázal splnit nutriční nároky, které má tělo špičkového sportovce. Platí si svého specialistu, dohlížejícího na jídelníček. V něm najdete ryby, kuřecí maso, salát, sýr, šunku a nízkotučný jogurt. Doby, kdy bývalý kapitán United Roy Keane vyrazil tři hodiny před výkopem na kebab, jsou nenávratně pryč. Podle Ronaldových not se bude hrát nejen na hřišti…