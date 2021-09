Divoká Simova premiéra za Stoke. ČTYŘI červené, duel skončil strkanicí

V nové sezoně byli fotbalisté Stoke na domácím hřišti dosud stoprocentní. Poprvé ztratili až ve středečním utkání 7. kola s Barnsley. „The Potters“ sice vedli díky trefě Sama Surridge, ale hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Cauleyho Woodrowa. Těsně před přestávkou pak neproměnil penaltu domácí Mario Vrančič a ani v druhé půli už gól nepadl.

Remízový stav 1:1 nezlomila ani čerstvá posila Stoke Abdallah Sima. Bývalý hráč Slavie vyběhl na hřiště v 76. minutě. „Dostalo se mu bouřlivého přivítání. Ukázal svou rychlost při brejkových situacích a pár dobrých doteků s míčem,“ okomentoval představení senegalského ofenzivního hráče server stokesentinel.co.uk, který jeho výkon ohodnotil známkou 6 (1 nejhorší, 10 nejlepší).

Červenobílí dohrávali závěr střetnutí v oslabení, když byl v 85. minutě vyloučen Tom Smith. Nebyl ale jediným z aktérů utkání, kdo viděl červenou kartu. Na začátku nastavení se totiž strhla mela, která vyvrcholila hned třemi vyloučeními pro členy realizačních týmů.

Vše odstartovalo, když míč skončil v zámezí a Dean Holden, asistent trenéra Stoke, ho chtěl dostat rychle zpět do hry. Člen hostující lavičky se mu při tom postavil do cesty, a po úvodním odstrčení došlo na hromadnou strkanici.

„Snažili se zdržovat. Dělali to při standardních situacích, i brankáři trvalo strašně dlouho, než poslal míč od branky do hry. Po gólu jsem zase ještě neviděl, aby sudí nechal přestávku na pití,“ nechápal domácí kouč Michael O´Neill. „To není pro hru dobré, naopak bychom se ji měli snažit zrychlovat a držet míč co nejvíce na hřišti,“ dodal.

O´Neill nerozuměl resultátu strkanice. „Nejsem naštvaný na své kolegy, protože chtěli jen rychle dostat míč do hry. Jsem frustrovaný ze hry a z červených karet za to, že chceme hrát. Jak je možné, že ve finále máme my dva vyloučené členy realizačního týmu a oni jednoho? Myslím, že když se na to podíváte zpětně, uvidíte, že oni byli ti, kdo byl vůči Deanovi agresivní. Nevím, jak sudí dospěl k tomuto závěru,“ uvedl kouč Stoke City.

Trenér Barnsley Markus Schopp viděl prvopočátek „potyčky“ už v úvodní červené kartě. „Myslím, že domácí s tím nebyli spokojení. Bylo to pro ně hořké. Následně se dostali do naší zóny. Celkově to bylo hodně zbytečné,“ řekl Schopp.