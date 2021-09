Hráč, který byl stálicí Stoke: Sima má faktor X. Takových není nikdy dost

Obránce Ryan Shawcross kopal za Stoke dlouhých 14 let • Profimedia.cz

Posila ze Slavie vyvolává v Anglii velká očekávání. Bývalý kapitán Stoke Ryan Shawcross vnímá Abdallaha Simu, kterého poslal z Premier League do druhé ligy na hostování Brighton, jako velký příslib. „Pokud mělo Stoke na konci přestupového období někoho přivést, pak hráče, který je schopný vytvořit něco extra v útoku, je rychlý a má faktor X. Na papíře to vypadá, že bychom si u Simy mohli odškrtnout všechny tyto kolonky,“ tvrdí dlouholetý kapitán Stoke.

Sima do města na trati mezi Birminghamem a Manchesterem kvůli reprezentačním povinnostem za Senegal zatím nedorazil, ale už dostal dres s číslem 27 a hovoří se o něm v dobrém. „Každý příznivec Stoke, se kterým jsem mluvil, je nadšený, že (Sima) přibyl na soupisku. Jen vyčkejme, ještě se ani nepotkal se spoluhráči a dejme mu trochu času se usadit,“ popisuje Shawcross náladu kolem posily z české ligy.

Doporučení od obránce, který za 14 let ve Stoke odehrál 453 zápasů, podílel se na postupu do Premier League a v sezoně 2013/14 se stal klubovým hráčem roku, má váhu. „Ostatní týmy ze soutěže vnímají, že jsme solidní mužstvo a chceme se pohybovat na správném konci tabulky. Proto potřebujeme fotbalisty, kteří na hřišti vytvoří nějaké kouzlo, když je zápas vyrovnaný. Abdallah by toho měl být schopný. Takových není nikdy dost,“ vychvaluje Simu na webu listu Stoke Sentinel.

Informace o hráči, který z druholigového Táborska přes slávistické béčko rychle vyletěl ke gólům ve FORTUNA:LIZE a Evropské lize, jsou nyní ve Stoke hodně vyhledávané. Shawcross, působící teď v Interu Miami, pátral také. „Takové posily mám rád. Fanoušci o nich toho moc neví a hned vyrazíme na internet, abychom zjistili, co mohou týmu přinést. Jedním z úskalí je, že buď vyletí nahoru, nebo zmizí v zapomnění. Ale z toho, co jsem viděl, nic nenasvědčuje tomu, že by neměl být skutečným přínosem.“

První příležitost prokázat to na trávníku bude mít Sima tuto sobotu v domácím utkání proti Huddersfieldu.