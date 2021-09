Krutá prohra West Hamu. Ronaldo chtěl po souboji s Coufalem penaltu

Luke Shaw zblokoval centr Andreje Jarmolenka rukou a domácí dostali na zlatém podnose příležitost vyrovnat. Trenér David Moyes proto ihned vystřídal a na plac poslal klubovou legendu a penaltového specialistu Marka Noblea. Tomu se však penalta nepovedla a David de Gea byl za hrdinu. Španělský brankář přitom nechytil 40 (!) penalt v řadě a v Premier League zneškodnil pokutový kop po skoro sedmi letech.

„Kopali jsme desítku a já měl na lavičce jednoho z nejlepších exekutorů v lize. Noble mi řekl, že si na penaltu věří a nebylo co řešit. Nevyčítám si, že jsem ho na ni poslal,“ vyjádřil se David Moyes na adresu svého kapitána, jenž měl v Premier League sérii deseti proměněných penalt v řadě.

Oba týmy řešily před utkáním odlišné problémy. Domácí kouč Moyes musel poskládat sestavu bez své největší ofenzivní hvězdy, Michaila Antonia, který byl v minulém kole vyloučen. Na druhé straně Ole Gunnar Solksjaer musel po úterním fiasku v Bernu odrážet hlasy, které zpochybňovaly přínos Cristiana Ronalda.

A portugalská superstar své kritiky rázně umlčela v 35. minutě. Stejně jako proti Bernu načasoval Ronaldo perfektně svůj náběh na centr Bruna Fernandese a nadvakrát srovnal stav utkání. CR7 si tak drží úžasnou bilanci, když v každém utkání po svém návratu do United vstřelil branku. „Přirozeně spolu hodně spolupracují, a protože jsou to oba úžasní hráči, tak jejich spolupráce nese ovoce. Cristiano vždy do vápna přiletí odhodlaný skórovat,“ chválil oba Portugalce trenér Solksjaer.

Do vedení šli přitom zaslouženě domácí. Ti si i přes výrazně nižší držení míče vytvořili dvě gólovky, ale obě zahodily. Vyšla jim až akce, kdy Vladimír Coufal efektní patičkou našel Jarroda Bowena, po jehož nabití a teči Raphaela Varanea se z gólu radoval Said Benrahma.

V druhé půli se Cristiano Ronaldo snažil třikrát vymodlit penaltu pro United. Nejvíce diskuzí vzbudil jeho souboj s Vladimírem Coufalem. „Byla to jasná penalta!“ měl jasno trenér Manchesteru Solksjaer. Z opakovaných záběrů je přitom vidět, že se o faul nejednalo.

Gólu se hosté dočkali až zásluhou výstavní trefy Jesseho Lingarda, jemuž se tak povedlo odčinit hrubou chybu před rozhodující brankou Bernu. „Přijetí bylo úžasné. Prožil jsem tu skvělé časy, ale nyní se soustředím jen na Manchester,“ poděkoval domácím Lingard, který strávil jaro právě v dresu West Hamu a během šestnácti utkání vstřelil devět branek, na pět přihrál a dotáhl „kladiváře“ do pohárové Evropy.

West Ham tak prožil trpké déjà vu. V loňské sezoně totiž proti Manchesteru United doma také vedl, když skóroval Tomáš Souček, ale hosté ve druhém poločase třemi góly utkání otočili a slavili vítězství 3:1. Snad se už tentokrát „irons“ poučí.