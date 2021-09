Manchester United - West Ham 0:1. Králův debut a odveta za ligu

West Ham šel na Old Trafford rychle do vedení • Reuters

Souboj Alexů. Král vs Telles • Reuters

Vladimír Coufal začal na střídačce, ale do utkání vstoupil už po čtvrthodině hry • ČTK

Přestupem do Premier League si splnil dětský sen. Ovšem premiéra Alexe Krále na Ostrovech měla přímo snové kulisy – v dresu West Hamu se český reprezentant představil v Anglickém ligovém poháru na Old Trafford. Před publikem čítající 72 tisíc fanoušků. A úspěšně! „Kladiváři“ vrátili United víkendovou ligovou porážku a po vydřeném vítězství 1:0 postoupili do dalšího kola.