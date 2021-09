Král nadchl West Ham: Nepřestává nikdy běhat. Dostal vysokou známku

Na debut za West Ham si Alex Král musel chvíli počkat, první tři zápasy komplet proseděl na střídačce. Ovšem ve středu už to přišlo. A hned na ikonickém fotbalovém místě. Český reprezentant pomohl „kladivářům“ na Old Trafford vyřadit Manchester United z Ligového poháru. „Skvělý výsledek a postup do dalšího kola,“ radoval se Král na Twitteru po vítězství 1:0. Při premiéře zaujal i fanoušky nového týmu.