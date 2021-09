Tottenham v krizi! Musíme se probrat, zlobil se kouč. Arsenal zářil štěstím

Raphinha oslavuje svou trefu proti West Hamu, kterou poslal Leeds do vedení 1:0 • Reuters

Raphinhova radost po gólu do sítě West Hamu • Reuters

Kanonýři se rozstříleli v pravý čas! Leklému Tottenhamu nasázeli v první půli tři branky, a přestože po změně stran měli navrch „Spurs“, o vítězi 169. severolondýnského derby nebylo sebemenších pochyb. „Je to nejlepší den mého života. Fanoušci byli naprosto neuvěřitelní. Nedokážu popsat, co to pro nás znamená,“ byl štěstím bez sebe odchovanec Arsenalu Emile Smith-Rowe, který byl s Bukayem Sakou hlavním tahounem Gunners za sladkým vítězstvím 3:1.