Po chybě žádná schovávaná. Součkův kiks bude zapomenut, pomohl i Coufal

Byla to zatím největší kaňka na jeho úspěšném pobytu v Premier League. Tomáš Souček seběhl k lajně zajistit krajana Vladimíra Coufala. U středové čáry se k němu dostal balon. Všichni čekali, že ho v pohodě odehraje bezpečně dál.

Jenže místo toho přišel zkrat.

Český reprezentant si převzal míč, ale pak místo přihrávky spoluhráči dal pas přímo do běhu protivníku Rodrigo Morenovi. Ten nakopl vrtuli a mazal k brankové čáře. Odtud našel zpětnou přihrávkou Klicha, který vyrobil ideální střeleckou pozici pro Raphinhu. Jeho povedený oblouček zaplul k tyči.

Souček by se v ten moment radši neviděl. Však si také hned vynadal.

Ale potom ukázal svoji velikost. Hodně českých hráčů by si po takové minele začalo hrát na trávníku na schovávanou. Exslávista nikoli. Brzy se otřepal a snažil se hrubku, při které se mu pravděpodobně srazily v hlavě dvě myšlenky, všemožně odčinit.

Bylo to potřeba.

Leeds darovaná úvodní trefa nakopla. Celý tým se s pomocí celoplošného agresivního presinku hnal za prvním vítězstvím v této sezoně Premier League. West Ham zlobil hlavně rychlonožka Raphinha. Ten sahal po druhé gólové pojistce, ovšem technický obstřel kolem brankáře Fabianského zastavila tyč.

Mužstvo trenéra Davida Moyese se do půle nemohlo dostat do obvyklého tempa. Dynamika Bielsova pluku mu činila značné problémy. Přesto do šatny mohlo jít s nerozhodným stavem. Útočník Antonio vyslal famózní průnikovou přihrávkou do samostatného nájezdu Forlana, jenže ten nepřelstil skvělého brankáře Leedsu Mesliera.

Druhý poločas byl už ze strany West Hamu o něčem jiném. Zvýšenou aktivitu odpálila Součkova pohotová dorážka přímém kopu do domácí sítě. Český záložník už slavil nápravu obřího přehmatu, ale VAR odhalil, že vyrovnání předcházel krvavý úder rukou Antonia do Meslierova obličeje. Gól tak nemohl být uznán.

O to větší motivace pro Moyesův soubor zvrátit nepříznivý vývoj.

Souček stupňujícímu náporu zavel odvážným volejem, který však mířil nad bránu: Navíc to sudí posoudil jako nebezpečnou hru.

Záhy však kamaráda pomohl vykoupit Vladimír Coufal. Na pravém křídle kolmicí uvolnil Bowena, čímž podtrhl vlastní velmi dobré představení. Ofenzivní štírek si proklestil cestu do pokutového území a vystřelil. Balon se dvakrát odrazil od domácích borců a skončil za zády bezmocného Mesliera – 1:1!

Převaha West Hamu gradovala. Nakonec byla korunována v 90. minutě výsledkovým obratem. Tank Antonio si prorazil středem tunel a v koncovce prokázal chladnokrevnost.

Součkova chyba může být zapomenuta.