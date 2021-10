Po kom půjde Newcastle? Eso Chelsea místo Mbappého i kouč z Dortmundu

Newcastle se po převzetí bohatým saúdskoarabským konsorciem stal nejbohatším fotbalovým klubem na světě. Šéfka Amanda Staveleyová ale v rozhovorech potvrzuje, že „straky“ nebudou hned kupovat Kyliana Mbappého a podobné hvězdy, ale zaměří se na pomalý, postupný vývoj. Server Goal vybral několik pozic, kde by předposlední tým Premier League potřeboval vylepšit, a hráče, kteří by bolavá místa mohli zaplnit.

Ofenzivní záložník

Newcastle bude hledat kreativního hráče, který umí zahrát „desítku“ i křídlo stahující se do středu pole. Volbou číslo 1 má být Jesse Lingard z Manchesteru United, který si chce vybojovat místo v anglické nominaci na MS v Kataru a potřebuje proto větší herní vytížení.

O 28letého Lingarda ale taky stojí West Ham, kde loni hostoval, mluví se i o zájmu ze zahraničí - podle Daily Mailu chystají nabídky Barcelona a AC Milán. Alternativou by mohl být kreativec Norwiche Todd Cantwell, případně talentovaný Brazilec Matheus Pereira. Ten už má s Premier League zkušenosti, loni hrál za West Bromwich, kvůli neodolatelně vysoké nabídce se ale přesunul... do Saúdské Arábie. Kdo jiný než saúdští majitelé Newcastlu by ho měl přesvědčit k návratu do Anglie?