Recept na tlak? Volno. United netrénují, Solskjaer odletěl na sever

Během pár hodin od domácí porážky 0:2 v londýnském derby se většina „Red Devils“ sebrala a odletěla z Londýna na reprezentační srazy. Ale ne všichni. Zbytek týmu čekal, že bude trénovat, ale v centru v Carringtonu bylo v pondělí překvapivě prázdno.

„Zbylí hráči i zaměstnanci byli překvapeni, že jim Ole Gunnar Solskjaer dal týden volna a sám odletěl se svou rodinou do Norska,“ píše Daily Mail.

Do tréninkového areálu dorazil jen Raphael Varane kvůli ošetření zraněné kolenní šlachy, individuálně by měl trénovat i Marcus Rashford poté, co se kvůli chřipce odpojil od národního týmu.

Ole Gunnar Solskjær místo na hřiště v pondělí odjel s manželkou Silje a syny Elijahem a Noahem na manchesterské letiště a odtud soukromým letadlem do jeho rodného Kristiansundu. To vše v situaci, kdy United z posledních šesti ligových zápasů vyhráli jediný a z médií i od fanoušků je čím dál větší tlak na Norovo odvolání.

Sám se ale na odchod necítí. „Celou dobu, co jsem tady, mám s vedením klubu skvělou komunikaci. Je to otevřené a upřímné. Pracuji pro United a chci pro ně jen to nejlepší. Sezonu jsme začali výborně, k tomu se musíme vrátit,“ plánoval po porážce od City.

Jestli týdenní volno pomůže, se ukáže až po konci reprezentační přestávky. Kdy United čeká nejdřív zápas na půdě trápícího se Watfordu a pak boj o první místo ve skupině Ligy mistrů na Villarrealu.