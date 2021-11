Legendy cupují United. Alibisti, zuřil Schmeichel. Keane to s nimi vzdává

Manchester se zbarvil do modra! Bezradní United si na domácím hřišti absolutně nevěděli rady s perfektně připravenými City a po zásluze prohráli 0:2. „Dnes to byl náš životní výkon. Na co jsme sáhli, to se nám dařilo. Dominovali jsme od začátku do konce a před reprezentační přestávkou si můžeme užít důležité vítězství,“ radoval se hostující Phil Foden. Naopak „Rudí ďáblové“ mají rozhodně nad čím přemýšlet. Třeba nad změnou trenéra.