Gerrard zpět do Premier League? Loví ho Aston Villa, ale Rangers se zdráhají

Steven Gerrard už si v Glasgow pomalu balí kufry, vysněný návrat do Premier League je blízko. Nový domov má bývalý kapitán Liverpoolu najít asi sto kilometrů jižně od svého osudového města. Coby nástupce Deana Smithe si ho vybrala Aston Villa, tým z Birminghamu, který se navzdory velkým ambicím trápí krůček nad sestupovým pásmem.

Steven Gerrard našel na Ibrox Stadium druhý domov. Rangers dovedl k prvnímu titulu po deseti letech, v čele tabulky se s nimi usadil i v této sezoně. Ale vábení slavné Premier League se odmítá velmi těžce.

O Gerrarda zhruba před měsícem stál Newcastle. Klub, který nově vlastní extrémně bohatý saúdskoarabský investiční fond, jej ale měl jen jako jedno z několika jmen na seznamu. Na St. James' Parku nakonec úřaduje Eddie Howe, Gerrard má ale cestu do Premier League stále umetenou.

Podle zpráv serveru Goal.com je volbou číslo jedna pro vedení Aston Villy. Ambiciózní klub, který spoluvlastní miliardářské duo Nassef Sawiris z Egypta a Wes Edens z USA, nedávno odvolal trenéra Deana Smithe. Ten vedl Villu od roku 2018 a dovedl ji zpět do Premier League a v minulé sezoně k nečekanému jedenáctému místu.

Jenže letos to skřípe. Birminghamský celek přišel o největší hvězdu a kapitána Jacka Grealishe, který odešel za 100 milionů liber do Manchesteru City. „Věděli jsme, že ten den přijde. Proto jsme se rozhodli, že Jacka nahradíme hned třemi fotbalisty,“ řekl v létě ředitel Christian Purslow, když představoval nové posily, křídelníky Leona Baileyho z Leverkusenu, Emiliana Buendiu z Norwiche a hroťáka Dannyho Ingse ze Southamptonu.

Jenže tahle strategie evidentně nefunguje. Zatímco Grealish se City atakuje čelo tabulky, Aston Villa je šestnáctá, jen dva body nad pásmem sestupu. Tři hvězdné posily daly shodně po jednom gólu. Série pěti proher v řadě už byla na vedení klubu moc, Smithovi byly ukázány dveře. A jako náhradníka si Purslow vysnil Gerrarda, se kterým se zná ještě z Liverpoolu.

Dohoda s ním bude snadná, 41letý kouč navzdory úspěchům ve Skotsku sní o návratu do Premier League. Je veřejným tajemstvím, že by měl jednoho dne zdědit „svůj“ Liverpool po Jürgenu Kloppovi. Jenže ten den nejspíš nepřijde dřív, než v létě 2024, kdy německému stratégovi končí smlouva.

Překážkou můžou být Rangers, kteří se úspěšného kouče nechtějí zbavovat. Tím spíš v půlce sezony. Villa ale chce nového trenéra jmenovat do příštího ligového zápasu s Brightonem, který sehraje 20. listopadu. V birminghamském klubu jsou ochotní zaplatit kompenzační částku, která podle Gerrardovy smlouvy činí zhruba 2,5 milionu liber (73,7 milionu korun). Pak by jeho přesunu na Villa Park nic nebránilo. Jasno by mělo být během týdne.