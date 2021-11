Křetínský o West Hamu: Žádné utrácení jako se Spartou, to nevyšlo

Křetínský ve sloupku pro Evening Standard připomíná historické spojení mezi West Hamem a Českou republikou. To začalo v roce 1990 příchodem brankáře Luďka Mikloška a pokračuje do teď díky triu hráčů Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Alex Král. „Jsem jen zatím poslední Čech, který následuje tuto dobře prošlapanou cestu,“ píše.

Znovu opakuje slova o tom, že česká investice nejprve pomůže se splacením dlouhodobého dluhu a celkově vylepší kapitálovou strukturu klubu. „Doufám, že naše prozíravost v oblasti byznysu a zkušenosti z fotbalu budou pro West Ham prospěšné,“ píše Křetínský.

Očekávání fanoušků, kteří už vyhlížejí hvězdné posily, ale záhy mírní. „Přišli jsme klub podpořit, to ale neznamená, že budeme v lednu ve velkém utrácet. Práce Davida Moyese a jeho týmu na mě udělala velký dojem, výsledky zlepšili během delší doby. Taková postupná evoluce je podle mě nejzdravější cestou k vybudování silného klubu na pevných základech a se správnými přístupy a kulturou,“ vysvětluje český investor.

West Ham je drahý, ale koupě dává smysl. Má nevyužitý potenciál, soudí britský novinář

Negativním příkladem mu je vlastní pokus z nedávné doby - příchod velkého počtu drahých zahraničních posil a kouče Andrey Stramaccioniho v létě 2017, tento experiment nevyšel. „Ve Spartě jsme se snažili vývoj urychlit, a výsledky byly zklamáním. Je skvělé, když vylepšíte kvalitu kádru, samozřejmě, ale preferujeme postupný pokrok, který udržuje a ochraňuje étos klubu a jeho hodnoty v čele s týmovým duchem,“ říká Křetínský.

Ve svém článku zdůrazňuje, že za klíčové součástí moderního fotbalu považuje práci s mladými hráči a zapojení do místních komunit a dalších sociálních aktivit.

„Musíme použít sílu našeho sportu k užitku společnosti. Fotbal má unikátní vlastnost pomoci těm, kteří jsou z chudých a složitých poměrů,“ dodává a znovu připomíná příklad z Prahy. „Na to, abyste hráli fotbal, toho moc nepotřebujete. Pamatuji si bývalého hráče Sparty, který neměl až do střední školy pořádné kopačky, do té doby hrál bos. A stejně měl skvělou kariéru a hrál za nás výborně v Evropské lize i domácí soutěži.“

Na závěr Křetínský chválí anglické fanoušky, kteří se vymezili proti elitářské Superlize, a zapálené příznivce West Hamu jmenuje jako jeden z důvodů, proč se chtěl stát součástí klubu. „Chápu, že přesun na London Stadium byl pro některé složitý, ale dělají tu skvělou atmosféru. Poznal jsem to z první ruky na zápasech s Leicesterem a Liverpoolem,“ chválí český podnikatel. „Celý život fandím Spartě, 17 let tam jsem předsedou představenstva. Miluji fotbal, v hloubi srdce jsem jeho fanouškem. Jsem ohromně nadšený z potenciálu West Hamu a z toho, že do něj přicházím v tak pozitivní době,“ připomíná.

West Ham zažívá nejlepší období v klubové historii, v lize je čtvrtý, šest bodů za první Chelsea. A český miliardář Daniel Křetínský s ním má evidentně velké, dlouhodobé plány.