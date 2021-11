Moyes: Křetínský je okouzlující chlapík. West Ham si může dělat latte

Vstup českého byznysmena Daniela Křetínského do West Hamu kvitují nejen fanoušci londýnského klubu, ale i jeho trenér David Moyes, který se s ním sešel během reprezentační pauzy. „Je to okouzlující chlapík a velmi dobrý doplněk do našeho vedení. Vypadá to jako dobrý krok pro klub,“ prohlásil Moyes spokojeně pro Evening Standard.

Daniel Křetínský, který mimo jiné vlastní i vydavatelství Czech News Center, pod nějž spadá web iSport.cz, získal ve West Hamu podíl ve výši 27 procent, za který v přepočtu zaplatil 4,43 miliardy korun. A fanoušci očekávají, že další velkorysé investice budou následovat.

„Je to skvělé. Druhý den po jeho příchodu jsme dostali nový automat na kávu. Můžeme si teď dělat latte!“ zlehčil to úspěšný kouč David Moyes, který se Křetínským potkal v průběhu reprezentační přestávky. A z osobního setkání s druhým největším akcionářem WHU si odnesl jen ty nejlepší pocity.

„Je to okouzlující chlapík a velmi dobrý doplněk do našeho vedení. Vypadá to jako dobrý krok pro klub,“ uvedl Moyes spokojeně pro Evening Standard. „Z mého krátkého rozhovoru s Danielem a představenstvem se zdá, že mají velký zájem udržet věci v chodu a snažit se dál zlepšovat, ať už jde o přivádění posil nebo tréninkové hřiště, chtějí investovat do všeho. Jde o oblasti, které jsou pro příznivce West Hamu a mě jako manažera dobrá věc.“

Sám přitom před zběsilým utrácením varuje, věří, že se klub poučí z chyb nedávné minulosti a bude investovat moudře.

„Před několika lety vedení utratilo hotové jmění a nedopadlo to dobře,“ připomněl Moyes éru svého předchůdce Manuela Pellegriniho, která málem skončila sestupem z Premier League. Spíš než za posily by podle něj měl nyní klub investovat do zázemí a infrastruktury.

„Třeba do nových sedaček a rozšíření stadionu. A taky do tréninkového centra,“ navrhuje Moyes. „Nevím, kam přesně nová investice přijde, ale vždy je příliš snadné říct, že to bude za hráče. Musíme být hodně opatrní a dávat pozor, abychom se nezbláznili a neudělali něco, čeho pak budeme litovat.“

Při dlouhodobém zranění Angela Ogbonny bude pro West Ham v zimě prioritou především příchod nového stopera.