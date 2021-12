Moyese naštval neuznaný gól: Ukažte mi proč... Hvězdu potěšil Křetínský

Po dvou ligových porážkách mohli konečně zabrat naplno. Fotbalisté West Hamu v duelu s Brightonem díky gólu Tomáše Součka dlouho vedli, pak měli i další šance a sahali po vítězství. Jenže těsně před koncem je zmrazil vyrovnávací gól Neala Maupaye. Zápas skončil remízou 1:1 a trenér David Moyes se hodně podivoval nad neuznanou trefou na 2:0… Kapitán „kladivářů“ Declan Rice se zase vyjádřil ke vstupu Daniela Křetínského do klubu.

West Ham chtěl zapomenout na ztráty s Wolves a Manchesterem City, domácí střet s Brightonem uprostřed týdne měl být vhodnou příležitostí, jak se vrátit na vítěznou vlnu. Tým s početnou českou stopou o výhru ovšem smolně přišel.

Ve druhé půli přitom krátce slavil už dvougólový náskok. Míč skončil v bráně po rohovém kopu a divoké skrumáži, které předcházela hlavička Craiga Dawsona. Rozhodčí Chris Kavanagh pak dlouho čekal na verdikt od videa.

Zkoumal se možný útočný faul i ofsajdové postavení. V nepřehledném závaru balon nejprve tečoval obránce Brightonu Shane Duffy, kolem střelce domácích Michaila Antonia pak doskákal do brány. Ten zjevně stál v ofsajdu, ale dotkl se skutečně míče?

Podle videorozhodčích ano, protože gól po několika minutách napětí uznán nebyl. A trenér West Hamu David Moyes zrovna nadšený nebyl…

„Šlo o zásadní rozhodnutí VAR. Asi byste čekali, že s ním nebudu souhlasit, ale já pro to mám skutečné důvody. Je skoro nemožné ten gól odvolat. Sudí na hřišti to neviděl, rozhodnout mohl jedině VAR. Ať už to byl kdokoliv, doufám, že přijde a vysvětlí nám proč. Podle mě se míče jako poslední dotkla noha Shana Duffyho,“ zlobil se Moyes na pozápasové tiskové konferenci.

„Musíte mít mnohem jasnější záběr, abyste určili, že ten gól nemůže platit. Doufám, že mi ukážou skutečný důvod, proč nebyl uznán. Rozhodnutí trvalo dlouho, i to naznačuje, že šlo o těžkou situaci,“ doplnil ještě.

Jeho tým sice výrazně zaostával v procentuálním držení míče (34 ku 66), zároveň ale byl mnohem nebezpečnější. Hosty ovšem pěti dobrými zákroky podržel brankář Sanchez a těsně před koncem parádními nůžkami vyrovnal Maupay.

„Kladiváři“ tak dál čekají na první ligovou výhru od chvíle, kdy do klubu jako spoluvlastník vstoupil Daniel Křetínský. Působení majitele Sparty je na Ostrovech pořád téma, v rozhovoru pro The Evening Standard se k němu vyjádřil i kapitán West Hamu Declan Rice.

Hlavní hvězda týmu se v minulosti nechala slyšet, že touží hrát Ligu mistrů, proto se dlouhodobě spekuluje o jejím odchodu. A zájemci z anglické špičky by rozhodně byli… Rice aktuálně doufá, že o elitní ligovou čtyřku, která účast v Champions League znamená, může hrát i s West Hamem.

Na otázku, jestli Křetínského příchod může naplnit jeho ambice, reagoval takto: „Ano, doufám, že se do Ligy mistrů dostaneme a mou ambicí samozřejmě je si ji zahrát. Věřím, že klub bude pokračovat v cestě dopředu,“ poznamenal Rice.

Čtvrtou příčku v Premier League jeho tým zatím skutečně drží. Hned v sobotu ovšem hostí vedoucí Chelsea. Ukončí proti favoritovi čekání na vítězství?