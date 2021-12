„Děti“ nového kouče United. Rangnick objevil trenéry Bayernu i Chelsea

Ralf Rangnick povede Manchester United • FOTO: Profimedia.cz Ralf Rangnick se na začátku týdne stal novým trenérem Manchesteru United (a konečně dostal i pracovní povolení). Zkušený třiašedesátiletý Němec za sebou má bohatou kariéru, ve fotbalovém světě je respektovaný. A také v průběhu let ke koučování přivedl řadu mužů, kteří dnes řídí ty nejlepší kluby světa. Projděte si přiběhy nejúspěšnějších Rangnickových „dětí“.

THOMAS TUCHEL 48 let

Chelsea Nejvýš hrával Tomas Tuchel druhou bundesligu za Stuttgarter Kickers, menší ze dvou městských klubů. Skončil ve 24 letech kvůli těžkému zranění kolena a právě na jihozápadě Německa, jen ve větším VfB, začal s trénováním. „Byl to Ralf, kdo mě přiměl, abych se dal na tuhle dráhu,“ připomínal současný kouč Chelsea začátek tohoto tisíciletí, kdy Rangnick působil u áčka Stuttgartu. Tuchel přivedl devatenáctku k ceněnému titulu v dorostenecké bundeslize, totéž pak dokázal i v mládeži Mainzu. Dneska už je respektovaným koučem. Vyhrál Německý pohár s Borussií Dortmund, má šest trofejí s PSG a s Chelsea, kde dosud působí, vybojoval Ligu mistrů a Superpohár UEFA. „Hodně mi pomohl v kariéře,“ vypráví Tuchel o Rangnickovi. Trenér Chelsea Thomas Tuchel • Foto ČTK / AP / Ian Walton

JULIAN NAGELSMANN 34 let

Bayern Mnichov Další Rangnickovo dítě. I Nagelsmanna totiž objevil nastupující kouč Manchesteru United nejdřív pro mládežnický fotbal. V době, kdy Rangnick působil v Hoffenheimu, dal tehdy 23letému Nagelsmannovi příležitost u talentovaných výběrů a nakonec v roce 2014 dovedl devatenáctku k bundesligovému titulu. Pak už to jelo, přeskočil k áčku, nejdřív jen dočasně, než si ale získal kabinu a taky výsledky, načež si ho Rangnick znovu přitáhl k sobě – v létě 2019 do Lipska, které dostal do pohárového finále. Od letošního července už má jednu z nejprestižnějších trenérských funkcí světa, vede Bayern, v 34 letech. „Napsal jsem mu zprávu, že je skvělé, že přichází do United,“ řekl nedávno Nagelsmann na adresu Rangnicka. Britská média už divoce spekulují, že právě současného kouče Bayernu by v létě mohl Rangnick navrhnout jako příštího trenéra United. Julian Nagelsmann už trénuje Bayern • Foto Profimedia

MARCO ROSE 45 let

Borussia Dortmund Místo narození: Lipsko. To by mohlo svádět, že se oba pánové potkali tam, tedy v klubu, ve kterém Rangnickova reputace snad nejvíc vyletěla vzhůru. Ne, Rose je bývalý Rangnickův svěřenec v Hannoveru, mimochodem hrával taky v Mainzu pod Jürgenem Kloppem. Tam taky Rose začal po hráčské kariéře koučovat rezervu, než se vrátil do rodného Lipska, ale do Lokomotivy. V klubu v severovýchodní regionální lize ale vydržel jen rok, později se ozval… Ano, Rangnick, který Roseho pozval do Salcburku a vymaloval mu jeho příští kroky. „Může dělat jakoukoliv práci na světě,“ chválil Rangnick svého svěřence. Rose nejdřív převzal mládežnické výběry, s dorostem vyhrál na jaře 2017 mládežnickou Ligu mistrů a přešel k áčku, s nímž vybojoval dva tituly a domácí pohár. Pak dovedl bundesligový Mönchengladbach do osmifinále Ligy mistrů a od léta dělá šéfa jiným „Prušákům“ – Dortmundu. Kouč Borussie Dortmund Marco Rose • Foto Reuters

RALPH HASENHÜTTL 54 let

Southampton Bývalý útočník Austrie Vídeň, který to dotáhl až do národního týmu Rakouska, odehrál několik let taky v Belgii i Německu a kariéru končil v rezervě Bayernu, kde působil jako mentor mladých talentů. Vývoj jeho vztahu s Rangnickem je přece jen jiný než v předchozích případech, Rangnick ho vybral jako trenéra Lipska až těsně před jeho padesáti lety potom, co Hasenhüttl dokázal během dvou let dostat Ingolstadt do bundesligy. Jeho trenérské úspěchy jsou zatím velmi nicotné, kromě postupu s Ingolstadtem dostal ze třetí do druhé ligy Aalen, renomé mu přineslo především druhé místo s Lipskem mezi německou elitou v ročníku 2016-2017. V prosinci 2018 přijal nabídku Southamptonu, kde působí doteď, nejvýš se v Premier League umístil jedenáctý. Trenér Southamptonu Ralph Hasenhüttl • Foto Reuters