Jak Arteta zvedl Arsenal: změna v hlavách, citáty všude, veteráni ožili

V Arsenalu už tři roky není, přesto Arséne Wenger dohlíží na každý krok Kanonýrů. V tréninkovém centru ve čtvrti Colney totiž odnedávna visí jeho obří podobizna. První věc, kterou hráči při příjezdu na trénink uvidí, je francouzský stratég s rukou zvednutou k pozdravu.

„Arsénova doba je pro nás ohromnou inspirací. Chtěl jsem tam dát jeho fotku, protože je pro všechno, co se stalo v Colney i na Emirates, velmi důležitý. Prostě tam musel být,“ vysvětloval Mikel Arteta, Wengerův (druhý) nástupce.

Španělský kouč, který na jaře oslaví teprve čtyřicáté narozeniny, nedá na francouzskou legendu dopustit. Pod jeho vedením byl klíčovým hráčem, kapitánem, který dovedl Gunners ke dvěma FA Cupům. Váží si jeho odkazu. Ale zároveň ví, že musí pomalu budovat ten svůj.

I když, pomalu… Arteta v listopadu dorovnal první stovku zápasů v pozici trenéra Arsenalu. 54 z nich vyhrál, v tomhle ohledu je historicky lepší jen George Graham s 56. Wenger ze svých prvních 100 klání slavil 51krát. Netroufáme si ani naznačovat, že takhle malý vzorek dělá z mladého Španěla automaticky o fous lepšího kouče, než jakým byl ikonický Arséne.

TOP 5 hráčů, o které bude rvačka: hvězdy Lipska i talent Leverkusenu

Ale potvrzuje, že fanoušci by stejně jako jejich klub měli věřit dlouhodobému projektu a procesu. Když Arsenal prohrál první tři kola nové sezony, kdekdo už chtěl Artetovu hlavu dávat na špalek. A najednou, na konci listopadu, jsou pod jeho velením Kanonýři na dostřel pohárovému pásmu.

Co se změnilo? První změna musela nastat v hlavách mužů na hřišti, u hřiště i v kancelářích. Konec Wengerovy éry i nedlouho trvající období pod taktovkou Unaie Emeryho byly spojeny s nejednotným pohledem na to, kam se klub bude ubírat. To se teď mění.

„Bez jednoty nemůžeme dokázat to, co chceme,“ říká Arteta. „Mluvím o všech lidech v klubu. Jde o náš způsob hry, o vyjádření našich hodnot, o spojení s fanoušky i s majiteli. Všichni musí myslet stejně, jako jeden muž. Žádné individualistické návrhy – tohle je náš cíl, a za ním jdeme všichni společně,“ burcuje.

Zasadil se o to, aby kromě Wengerova portrétu v Colney viselo ještě mnohem víc znaků Arsenalu, fotek a citátů z bohaté historie klubu. Aby hráčům bylo na každém kroku připomínáno, za koho a za co se každý víkend bijí.

Rodák ze San Sebastianu je detailista, perfekcionista. To se o něm vědělo už v době, kdy v Arsenalu dirigoval zálohu s kapitánskou páskou na paži, a coby kouč to dává pocítit ještě víc. „Nejsem žádný kardiochirurg, ale přesto musím vědět, co se děje uvnitř každého člověka,“ říká s úsměvem. „Každý může nějakou situaci či větu pocítit trochu jinak. Proto je důležité s těmi lidmi trávit čas, snažit se s nimi co nejvíc komunikovat, rozumět, jak se chovají, reagují, jaké mají pocity,“ vysvětluje.

I díky Artetově přístupu ke každému hráči je poznat, že se tým semknul. Pryč je mdlost, kterou disponoval ještě pod Emerym. „Když vidíte, že se hráči fakt snaží, dávají tomu všechno, víte, že se dříve nebo později dostanete tam, kam chcete. Může to být za dva týdny, za tři měsíce, ale dostanete se tam. Víte, že hráči prostě cítí, že se to stane,“ věří Arteta.

Velkou důvěrou oplývalo i vedení klubu. Když Arteta přebíral žezlo, fanoušci se těšili na bývalého kapitána, který se trenérskému ho kt řemeslu učil po boku samotného u něho Pepa Guardioly. Ale pochybovači nevěděli, jestli Španěl v prvním angažmá v roli hlavního kou kouče zvládne tlak sp spojený s jedním z nejpopulárnějších klubů světa, který dlouho čeká na úspěch.

Arteta si pojistil pozici triumfem v FA Cupu, vedení ho ale podrželo v době, kdy to v lize šlo mizerně. Vědělo, že tým, který si Španěl za pár měsíců přeskládal, dojde do kýžené formy. A že změn bylo hodně.

Do branky se místo Bernda Lena postavil Aaron Ramsdale, obrana kromě Kierana Tierneyho a Gabriela nově sází na další mladá esa, Bena Whitea a Takehira Tomiyasua. Čím dál větší roli dostávají Bukayo Saka a Emile Smith-Rowe, zálohu řídí Albert Sambi Lokonga a Martin Ödegaard.

„Převrat na soupisce za poslední rok a půl je neuvěřitelný. Změnilo se skoro 19 hráčů, to je jako úplně nový tým,“ uvědomuje si Arteta. „Museli jsme udělat spoustu rozhodnutí. Všechna jsme učinili podle jednoduchého pravidla: reprezentuje tento hráč to, co tu chceme dělat? Jestli ne, nemůže tu být.“

Španěl na Emirates vsadil na sestavu plnou mladých hráčů a budování směrem do budoucna. Ale pozor, to neznamená, že by zatratil zkušené borce. Fanoušci žasnou nad výkony Bukaya Saky a Emila Smith-Rowea, ale neměli by přehlížet, jak se pod Artetou zvedli Pierre-Emerick Aubameyang a Alexandre Lacazette. Dva třicátníci, kteří byli ještě nedávno kritizování za laxní přístup a výkony neodpovídající výplatní pásce. „Jdou příkladem, na hřišti i na tréninku,“ přikyvuje kouč.

Kapitán Aubameyang v létě pozorně naslouchal Artetovu štábu – po bídné sezoně, v níž dal jen 10 branek, úplně změnil tréninkový režim. Teď má na kontě 7 branek ve 14 kláních a na hřišti maká víc než kdy dřív. Lacazetteovi v létě končí smlouva, mohl by se flákat a spekulovat, komu v lednu podepíše dohodu o letním volném přesunu.

Místo toho dře pro tým, v tréninku si přidává, aby si řekl o místo v sestavě. Je ještě velmi, velmi brzo vyhlašovat, že Artetova éra bude dlouhá a veleúspěšná jako ta Wengerova. Ale pohled na formu i náladu současného Arsenalu naplňuje fanoušky optimismem, kterého byste v nich ještě před pár měsíci našli pramálo. Kanonýři v Mikela Artetu věří. Mají proč.

Kdo je nová brankářská jednička Arsenalu?

Když Arsenal kupoval Aarona Ramsdalea za téměř 30 milionů eur, nejeden pověrčivý fanoušek znervózněl. Rodák ze Stoke-on-Trent, který miluje West Bromwich Albion a jejich ikonu Bena Fostera, je totiž krapánek pechfógl. V předchozích dvou sezonách byl jedničkou dvou různých klubů v Premier League, Bournemouthu a Sheffieldu United. A oba ročníky zakončil sestupem…

Zdá se, že na Emirates ho do třetice skutečně čeká vše dobré. Přes těžkou konkurenci v podobě Bernda Lena si uzmul pozici jedničky v londýnském velkoklubu, pravidelně sbírá čistá konta. Šlágr s Leicesterem (2:0) Arsenal zvládl hlavně díky jeho hitparádě zákroků. Místo v brance Kanonýrů ale ambicióznímu „Rambovi“ nestačí. Vyhlásil útok na pozici jedničky anglické reprezentace. V horku katarského mistrovství světa chce zářit mezi tyčemi.

„V Arsenalu začal velmi dobře, máme radost z toho, jak hraje. Kromě zákroků má ještě bonus v podobě dobré rozehrávky,“ pochválil Ramsdalea reprezentační kouč Gareth Southgate, než mu dopřál debut při výhře 10:0 nad San Marinem. Jordan Pickford se v Evertonu podepsal pod dlouhou sérii bez výhry, Dean Henderson v Manchesteru United nedostává šanci, Sam Johnstone chytá solidně, ale jen ve druhé lize. Jestli Aaronovi vydrží forma, měl by na světovém šampionátu obléct dres s číslem 1 právě on.