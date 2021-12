Souček udivil běžeckou oslavou po Chelsea: Obdivuhodná energie

Prakticky hned po přesunu ze Slavie do Londýna si na svou stranu získal přízeň fanoušků West Hamu. Tomáš Souček přístupem, vystupováním, ale i herními kvalitami, vyrostl v jednu z hlavních tváří slavnému celku, kterému aktuálně patří čtvrté místo v Premier League. Ačkoliv český reprezentant v sobotním duelu s Chelsea (3:2) neskóroval, ani nepřihrál na gól, opět si u příznivců „Hammers“ získal plusové body i po zápase.

Po třech kolech bez vítězství se fotbalisté West Hamu o víkendu dočkali tříbodového zisku. O to cennějšího, byl totiž proti Chelsea, která v tu dobu ještě vedla tabulku Premier League. Po obratu se „kladiváři“ radovali z triumfu 3:2. Podíl na druhém gólu měl asistující Vladimír Coufal. Zaujal i Tomáš Souček, a to nejen během utkání.

„Byl všude, neustále běhal pro svůj tým. Souček je obrovským přínosem na obou koncích hřiště. Energie a dynamika, které přinesl do středu naší zálohy od ledna 2020, nás posunuly na jinou úroveň,“ vyzdvihuje českého reprezentanta zpravodajský server věnující se West Hamu hammers.news. „Jeho motor je neuvěřitelný. A to, co udělal po výhře nad Chelsea, dokazuje, že má v nádrži ještě mnohem víc,“ dodává.

Rodák z Havlíčkova Brodu obdaroval skupinku fanoušků přítomných na utkání s českou vlajkou svým dresem, došlo i na společné selfie. Následně se rozběhl podél zaplněné tribuny a plácal si s diváky v první řadě. Na závěr, než zmizel v útrobách stadionu, nadšeným příznivcům ještě zamával. Famózní děkovačka.

„Wow, je skutečně obdivuhodné mít takovou energii a nadšení po 90 minutách neustálého běhání, navíc když velkou část zápasu hrajete bez míče. Kritizovat Součka za jeho výkony je v pořádku, ale nikdy nemůžete pochybovat o jeho přístupu, nasazení a fyzických možnostech,“ stojí na hammers.news s tím, že klub nyní od 26letého Čecha potřebuje, aby se rozstřílel tak, jako v minulé sezoně, kdy v Premier League dal 10 gólů. V té aktuální má po 15 kolech na kontě dva.

Součkova oslava zaujala i bývalého italského fotbalistu Gianfranka Zolu, který utkání hodnotil jako expert stanice BT Sport. Když viděl utíkajícího Součka podél tribuny, hned reagoval: „Když jsem byl v Itálii, mluvil jsem tam přesně o takovém spojení hráčů s fanoušky, to je strašně důležité. West Ham, jeho hráči, trenér, majitelé se pohybují správným směrem,“ uvedl Zola, který vedl West Ham jako trenér v letech 2008 až 2010.