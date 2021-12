TOP hvězda Chelsea? Pravý bek! Mašinu Jamese obdivuje i Guardiola

Pravý obránce. Dnes jedna z nejsložitějších pozic moderního fotbalu. A pro trenéry jako Pep Guardiola, Jürgen Klopp či Thomas Tuchel, inovátory a nositele pokroku, také jedna z nejdůležitějších.

V minulosti patřili k nejbrilantnějším Cafu, Dani Alves, Philipp Lahm, Gary Neville nebo Javier Zanetti. Kdyby vzniklo fotbalové muzeum, ve výstavní síni extra kvality by měli vlastní vernisáž.

„Na druhou stranu,“ namítl Lilian Thuram, další příklad obránce par excellence, „nebyl to vůbec sexy post. Změnil to Guardiola s Alvesem, Lahmem a teď s Walkerem a Cancelem.“

No ano. Bývala to role bez lesku a fantazie, funkční a ryze účelná. Hlavně v Anglii se dlouhá léta říkalo, že je vhodná pro nejméně dovedného hráče v mužstvu.

Teď vidíme Kloppa, Tuchela i Nagelsmanna z Bayernu, přímo i nepřímo inspirované Pepem, jak využívají krajní beky s úplně jinou představivostí, důmyslem a tvůrčím nábojem. Bez Trenta Alexander-Arnolda a Andrewa Robertsona by Mohamed Salah se Sadiem Maném nemohli svůj útočný motor přivést do tak vysokých otáček. To platí i pro ofenzivní esa Der FCB, kteří těží z jiskry a schopností Alphonse Daviese s Benjaminem Pavardem.

Tuchelova Chelsea definovala svůj vlastní gravitační zákon. Romelu Lukaku, Timo Werner, Kai Havertz, Mason Mount nebo Christian Pulisic vytvářejí silové pole uprostřed hřiště a odemykají prostor Benu Chilwellovi nalevo a Reecu Jamesovi napravo (alternují je Marcos Alonso s Césarem Azpilicuetou).

„Reece byl diamantem v koruně naší akademie,“ přiblížil Jody Morris, bývalý mládežnický kouč Chelsea a později Lampardův asistent. „Kapitán, nejlepší hráč a čtyřnásobný vítěz U18 Premier League a FA Youth Cupu.“

V osmnácti ho Blues vyslali na hostování do Wiganu Athletic. James ve druhé lize zazářil natolik, že o něm fanoušci mluvili jako o Messim v úloze pravého beka. „Živel,“ řekl Paul Cook, tehdejší kouč The Latics. „Vyspělý fyzicky, na svůj věk nezvykle, takže s kondicí a tvrdými souboji neměl problém. Hlavně však mimořádný technicky. Dribloval jako Brazilec a jeho výpady byly ostřejší než d‘Artagnanův mušketýrský kord.“

Reece ovládl všechny ankety, hráčem roku ho zvolili příznivci i sami fotbalisté. Nechyběl ani v ideální jedenáctce Championship.

V létě 2019 se vrátil na Stamford Bridge. Měl štěstí. Tým převzal Frank Lampard. Miláček davů, který však nebyl v záviděníhodné situaci.

FIFA klubu zakázala přestupy (kvůli porušení pravidel o uzavírání smluv s mladými hráči). Posádku opustil Eden Hazard, tehdy lev a císař Premier League (dnes Garfi eld, marod a lenochod Realu). A zkušení borci David Luiz s Garym Cahillem. Super Frankie, ikona Blues, nejlepší střelec historie (211 tref), vsadil na odchovance. Mason Mount, Reece James, ale i Tammy Abraham a Callum Hudson-Odoi se stali novými plícemi napojenými na modrý organismus.

Z 19letých neznámých mladíků se během pár měsíců stala větší senzace, než když v Londýně kdysi sestrojili první zařízení na výrobu čokolády.

Nadšený byl i Gareth Southgate, trenér Anglie, který Lampsovi poslal dárkový koš s nejchutnějšími delikatesami a kartičkou: „Díky za nové reprezentanty. P. S. Jsou great and amazing!“

Koráb Chelsea neztroskotal a divoce rozbouřenými vodami anglické ligy doplul do cíle jako čtvrtý v pořadí s volňáskem do Ligy mistrů v kapse (což se brzy ukázalo jako zásadní). V FA Cupu vyřadili Liverpool, Leicester City, Manchester United a padli až ve fi nále s Arsenalem neboli FC Aubameyangem (zápas rozhodl dvěma údery).

V létě 2020 nastalo velké posilování. Takhle by nezbrojil ani Vladimir Putin při cestě do Kyjeva. Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Edouard Mendy a Thiago Silva stáli dohromady 250 milionů eur.

Chelsea měla přebít Manchester City s Liverpoolem. Lampard měl vyhrát Premier League. Místo toho se vybila a Frankieho čekal skok přes palubu. Leden 2021. Přetěžká situace. Blues schytali několik drsných direktů a vypadali jako motýl Emanuel po střetu s medvědem. V lize ohýbali hřbet na devátém místě a měli pocit, že si do rozkroku vrazili třísku.

Tu jim vytáhl Thomas Tuchel.

V Lize mistrů vyřadili Atlético Madrid i Bílý balet a ve fi nále takticky vyzráli na Citizens. Pepův šik porazili i v FA Cupu a Premier League, kde srazili také Tottenham či Liverpool. Bylo z toho čtvrté místo a nakonec perfektní sezona. A celou tu dobu jeden muž rostl víc než ostatní.

Reece, zvaný Big James. Hráč, jenž byl v létě na radaru Manchesteru City a Pep Guardiola neskrývá, že patří k jeho obdivovatelům. Tuchel ho od začátku vnímal jako nevybroušený drahokam. Umí zúročit jeho útočný potenciál, ale přenastavil ho. Jako fotbalový router, který vysílal jen ofenzivní vlny a teď má o pásmo víc – je schopen dekódovat i defenzivní frekvence. „Thomas zdůraznil jeho fyzické a míčové schopnosti tím, že zjednodušil Jamesovu hru s jasnými pokyny o tom, co může a nemůže v jeho systému dělat,“ řekl Gary Neville. „Líp brání, je agresivnější, přímočařejší a spolehlivější.“

Dopředu proniká s dychtivostí dogy, která ucítila pečenou kýtu. Nic ho nezastaví. Vzadu je pevný jako slitina železa a křemíku. Chelsea v listopadu přejela Juventus (4:0) a největší hvězdou byl tank Reece, dynamo a hnací řemen, autor krásné branky. Tuchela se po utkání ptali, zda je v této chvíli nejlepším pravým bekem světa? „Potřebuje být nejlepší verzí sebe sama,“ řekl německý kouč. „A na tom maká fest.“