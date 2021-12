Sir Alex Ferguson slaví 80: Sen v Aberdeenu a vrchol s United

Symbolicky by mohl dostat dort ve tvaru fotbalového míče se zářícími osmdesáti svíčkami. Sir Alex Ferguson si velkolepou oslavu dnešních kulatin zaslouží, jeho životní příběh je půvabný. Skotský elegán psal fotbalové dějiny nejen v roli trenéra slavného Manchesteru United, s kterým za víc než čtvrt století vyhrál osmatřicet trofejí. Šéfoval největším hvězdám své doby a do penze šel až po sedmdesátce. Jako fotbalově nesmrtelný.

Odjakživa miloval víno. Naučil se u něj relaxovat od fotbalových stresů, doma v hrabství Cheshire si kolem padesátky začal budovat exkluzivní sbírku a stal se znalcem. „Troufám si říct, že za ty roky už poznám opravdu dobrou láhev,“ říkal Alex Ferguson.

Dnes by ze svých luxusních zásob mohl vytáhnout ty nejlepší kousky, je k tomu slavnostní důvod. Jednomu z nejúspěšnějších fotbalových trenérů všech dob je osmdesát.

„Děkuju za to doktorům, darovali mi extra roky navíc,“ vyznal se poté, co mu před třemi lety zachránili život po náhlém krvácení do mozku.

Ale teď na to nebudeme vzpomínat, v tak výjimečný den se to nehodí. Fergusonův život má daleko příjemnější kapitoly.

Třeba dětství a mládí v Glasgow, kde Alex dostal školu života. Pracoval v loděnicích a provozoval dvě hospody, takže se hodně naučil o lidech a jejich slabostech. Tenkrát to nemohl tušit, ovšem všechny zkušenosti z civilu se mu hodily později jako trenérovi slavných jmen.

Fotbal měl dlouho jako doplněk. Nehýčkali ho v akademiích a ještě po dvacítce byl ryzí amatér, na tréninky chodil až po práci. Přesto to coby produktivní útočník dotáhl až ke glasgowským Rangers a stihl i čtyři reprezentační partie. „S Rangers a v Dunfermline jsem si zahrál poháry, což nebylo k zahození,“ usmíval se.

Sen v Aberdeenu

Když se vzpomíná na jeho trenérské dílo, nejčastěji je řeč o rekordních bezmála sedmadvaceti letech ve službách Manchesteru United. Ferguson na Old Trafford nespadl z nebe, musel se tam dopracovat přes provinční štace ve Skotsku: East Stirlingshire, St. Mirren a hlavně Aberdeen, s kterým dělal zázraky. Tři z celkových čtyř titulů patří do Fergusonovy éry a v roce 1983 přišel historický triumf v Poháru vítězů pohárů: nečekaným poraženým byl ve finále Real Madrid.

„Každý klub by měl mít svůj sen – a my si ten svůj v Aberdeenu splnili,“ pravil Ferguson. Měl volnou ruku, kamarádský vztah s klubovým bossem Dickem Donaldem a během osmi let posbíral deset trofejí.

VÝBĚR NEJVĚTŠÍCH TROFEJÍ Klubové Aberdeen

3x mistr Skotska (1980, 1984, 1985)

4x vítěz skotského poháru (1982, 1983, 1984, 1986)

1x vítěz skotského Ligového poháru (1986)

1x vítěz Poháru vítězů pohárů (1983)

1x vítěz evropského Superpoháru (1983) Manchester United

13x vítěz Premier League (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013)

5x vítěz FA Cupu (1990, 1994, 1996, 1999, 2004)

4x vítěz anglického Ligového poháru (1992, 2006, 2009, 2010)

10x vítěz anglického Superpoháru/Community Shield (1990 spolu s Liverpoolem, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011)

2x vítěz Ligy mistrů (1999, 2008)

1x vítěz Poháru vítězů pohárů (1991)

1x vítěz evropského Superpoháru (1991)

1x vítěz Interkontinentálního poháru (1999)

1x vítěz MS klubů (2008) Osobní 2x nejlepší klubový trenér světa podle IFFHS (1999, 2008)

1x Trenér sezony podle UEFA (1999)

11x Trenér sezony v Premier League (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013)

Nejlepší trenér prvních dvaceti sezon Premier League (za roky 1992–2012)

Po mistrovství světa 1986, kde na lavičce skotské reprezentace zaskočil za svého zesnulého mentora Jocka Steina, se v souvislosti s Fergusonem čile spekulovalo o spoustě variant. Bylo evidentní, že v necelých pětačtyřiceti už dozrál na přesun do Anglie. Vyšlo to až v listopadu poté, co se utrápený Manchester United rozloučil s Ronem Atkinsonem.

Všechno ostatní je historie. Sladká historie.

„Když jsem nastupoval, nenapadlo by mě, co všechno s United zažiju,“ opakoval Ferguson vděčně. Energicky zatočil s flamendry v kabině, přebudoval tým a po necelých čtyřech letech konečně vyhrál první velkou trofej. K domácím úspěchům se začaly přidávat i mezinárodní a na United znovu začala sedět přezdívka o rudých ďáblech.

Víc než Busby

„Víte, co je na fotbale nádherné? Že i nejmenší človíček se může vyškrábat na vrchol Everestu,“ rozverně vykládal Ferguson.

Na fotbalový Everest pomohl zlaté generaci talentů kolem Paula Scholese, Ryana Giggse či Davida Beckhama, jehož při bengálu v kabině ve vzteku napálil kopačkou do obličeje. Když na to přišlo, uměl vyfénovat i novináře či rozhodčí, před nimiž si často nervně poklepával na hodinky (pamatujete na proslulý Fergie time na konci zápasu, ne?). Ovšem Její Veličenstvo královna Alžběta II. to velkoryse přehlédla: v roce 1999 ho po památném obratu ve finále Ligy mistrů s Bayernem povýšila do šlechtického stavu.

Nejdéle sloužící kluboví trenéři po druhé světové válce 1. Guy Roux (Auxerre/Francie) 36 let, 5 měsíců a 29 dnů 1. ledna 1964 – 30. června 2000 2. Ronnie McFall (Portadown/Sev. Irsko) 29 let, 3 měsíce a 4 dny 1. prosince 1986 – 5. března 2016 3. ALEX FERGUSON (Manchester United/Anglie) 26 let, 6 měsíců a 13 dnů 6. listopadu 1986 – 19. května 2013 4. Michel Le Millinaire (Stade Lavallois/Francie) 24 let, 3 měsíce a 26 dnů 1. července 1968 – 27. října 1992 5. Dario Gradi (Crewe Alexandra/Anglie) 24 let a 22 dnů 9. června 1983 – 1. července 2007 6. Mickey Evans (Caersws/Wales) 23 let a 10 měsíců 1. srpna 1983 – 1. června 2007 7. Matt Busby (Manchester United/Anglie) 23 let, 8 měsíců a 3 dny 1. října 1945 – 4. června 1969 8. Joe Smith (Blackpool/Anglie) 22 let, 8 měsíců a 29 dnů 1. srpna 1935 – 30. dubna 1958 9. Arséne Wenger (Arsenal/Anglie) 21 let, 7 měsíců a 12 dnů 1. října 1996 – 13. května 2018 10. Jim McLean (Dundee United/Skotsko) 21 let, 5 měsíců a 9 dnů 6. prosince 1971 – 15. května 1993

Sir Alex Ferguson se mohl opřít o bezmeznou důvěru šéfů a sám si vybral datum loučení. Udělal to v jednasedmdesáti a počet odkoučovaných duelů United se zastavil na metě 1500, délkou služby trumfl i klubovou legendu Matta Busbyho. „Je pravý čas, klub je na můj odchod připravený,“ vysvětloval na jaře 2013. Mýlil se, United tápou dodnes.

Teď si užívá důchodu, ale pořád je vidět. Třeba letos na jaře kritizoval projekt snobské superligy, která nakonec nevznikla: „Bylo by to zahození sedmdesátileté tradice evropského klubového fotbalu. S United jsme čtyřikrát hráli finále Ligy mistrů – a pokaždé to byl výjimečný zážitek.“

A v létě pomohl přesvědčit Cristiana Ronalda k návratu, přestože se zdálo, že si portugalský čarostřelec vybere konkurenční City. „Společně jsme psali historii a teď ji budeme psát znovu. Slibuju, Sire Alexi,“ vzkázal Ronaldo, než pro osudového kouče začal střílet další góly.

Kdo jiný to má?

Výběr slavných hráčů, které Ferguson trénoval

David Beckham

Manchester United 1992–2003

Steve Bruce

Manchester United1987–1996

Nicky Butt

Manchester United 1992–2004

Eric Cantona

Manchester United 1992–1997

Andy Cole

Manchester United 1995–2001

David de Gea

Manchester United 2011–2013

Ryan Giggs

Manchester United 1990–2013

Mark Hughes

Manchester United 1988–1995

Paul Ince

Manchester United 1989–1995

Roy Keane

Manchester United 1993–2005

Gary Neville

Manchester United 1992–2011

Phil Neville

Manchester United 1994–2005

Karel Poborský

Manchester United 1996–1998

Cristiano Ronaldo

Manchester United 2003–2009

Bryan Robson

Manchester United 1986–1994

Wayne Rooney

Manchester United 2004–2013

Peter Schmeichel

Manchester United 1991–1999

Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United 1996–2007

Paul Scholes

Manchester United 1993–2011 a 2012–2013

Gordon Strachan

Aberdeen 1978–1984, Manchester United 1986–1989

Edwin van der Sar

Manchester United 2005–2011