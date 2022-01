Ronaldo o Rangnickovi: Spoustu věcí změnil, není to snadné. Potřebuje čas

Třiašedesátiletý Rangnick nahradil odvolaného Oleho Gunnara Solskjaera. V pěti ligových zápasech s United čtyřikrát bodoval. Německý kouč povede Manchester do konce sezony, poté bude ve slavném klubu další dva roky v roli poradce.

„Od té doby, co přišel, změnil spoustu věcí. Potřebuje ale čas, aby hráčům předal své myšlenky. Myslím si, že se mu bude dařit. Uvědomujeme si, že nepředvádíme nejlepší výkony, ale na zlepšení máme spoustu zápasů,“ řekl Ronaldo v rozhovoru pro Sky Sports.

„Myslím si, že v určitých ohledech jsme se od jeho příchodu zlepšili. Není tak snadné změnit mentalitu hráčů, způsob jejich hry, kulturu a systém jako takový,“ uvedl šestatřicetiletý bývalý hráč Sportingu Lisabon, Realu Madrid a turínského Juventusu, odkud se loni v srpnu vrátil po 12 letech do Manchesteru.

„Rudí ďáblové“ jsou v lize až sedmí, na vedoucího městského rivala City ztrácejí 22 bodů a na třetí Liverpool jedenáct. „Odmítám se smířit s tím, aby naše mentalita byla nastavená na něco jiného, než abychom v Premier League patřili do první trojky,“ prohlásil Ronaldo, jenž letos ve třetím ročníku Ligy národů vyzve s portugalskou reprezentací i Česko.

„Myslím si, že k vybudování dobrých věcí je někdy potřeba pár věcí zničit. Proč ne. Je před námi nový rok. Doufám, že United dosáhnou na úroveň, kterou si fanoušci přejí. Zaslouží si to,“ konstatoval Ronaldo. „Máme na to teď některé věci změnit. Vím, jak to udělat, ale nechám si to pro sebe, jelikož by nebylo etické to říkat. Všichni z nás můžou hrát lépe. Jsem tu od toho, abych vyhrával a bojoval,“ dodal trojnásobný vítěz Premier League, který s Manchesterem ovládl i Ligu mistrů.