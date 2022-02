Mundial: Souček a Coufal potřebují pauzu. Guardiola předčí Liverpool

Bitva o titul v Premier League se nečekaně otevřela poté, co City překvapivě zakopli v bláznivém zápase s Tottenhamem - a Liverpool tak má stejně jako klub z Manchesteru boj mistrovský pohár ve svých rukou. Kdo nakonec zvládne zvítězit, proč by pořád měl mít navrch tým Pepa Guardioly a jak se jeden z nejvlivnějších trenérů historie posouvá během své kariéry? Proč se s Jürgenem Kloppem (ne)pouštějí do psychologických válek, které známe z minulosti, a má opravdu Liverpool nejsilnější kádr během působení německého trenéra?