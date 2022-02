V United září skromný talent, co si plní sny. Může vyrukovat i na Čechy

Od chvíle, co vystřídal Marcuse Rashforda, se proti Atlétiku klubu prvních pět minut nepotkal s míčem. První dotyk měl ale cenu zlata – Anthony Elanga po parádním náběhu za obranu usměrnil přesný pas Bruna Fernandese do branky Jana Oblaka a zařídil, že United do odvety na Old Traffod nenastoupí s jednobrankovým mankem. Aktivní byl i dál a fanoušci se shodovali: v týmu, za který hraje Cristiano Ronaldo nebo Paul Pogba, má teď největší formu právě 19letý mladík.

„Hraje, jako by si plnil sny. Je radost ho sledovat. Na hřišti si to užívá a je si velmi dobře vědom svých silných stránek. Kéž by si ho někteří další hráči vzali za příklad,“ smekl před Elangou dočasný trenér Ralf Rangnick. Je to právě on, kdo Švédovi dává víc a víc prostoru poté, co jej do A týmu nechal nakouknout ještě předchůdce Ole-Gunnar Solskjaer. Důvěru v něj zachoval i poté, co rodák z Malmö selhal v penaltovém rozstřelu s Middlesbrough, což znamenalo konec United v FA Cupu.

Elanga byl přitom rozhodnutý, že v zájmu většího herního vytížení odejde na hostování. Rangnicka ale uchvátil na prvním tréninku před zápasem s Crystal Palace. „Byl tam nejlepší. Vzal jsem si ho stranou a řekl mu, že chci, aby zůstal,“ vyprávěl německý kouč. Švéd, který v dubnu oslaví kulaté dvacetiny, mu od té doby dělá radost. „Vždycky, když dostanu příležitost si zahrát, chci se trenérovi odvděčit,“ řekl Elanga pokorně s úsměvem s blyštivými rovnátky po klání s Atlétikem. „Když jsem měl nastoupit, řekl mi: Prostě straš obránce, a když přijde příležitost, využij ji.“

Další z řady talentů, které vyladila pro velký fotbal akademie Manchesteru United, je z fotbalové rodiny. Jeho otec, obránce Joseph, byl reprezentantem Kamerunu, se kterým se dostal i na mistrovství světa 1998 (ač neodehrál ani minutu). Na začátku tisíciletí působil pět let ve švédském Malmö, kde se mu narodil syn Anthony. Ten vzal Švédsko za své a reprezentoval jej ve všech mládežnických kategoriích, v jednadvacítce má skvostnou bilanci osm zápasů – sedm gólů. Za reprezentační áčko ještě nenastoupil, vzhledem k jeho formě v dresu jednoho z nejslavnějších klubů světa by ale nebylo překvapením, kdyby si debut odbyl 24. 3. v baráži s Českou republikou.

Kouč Andresson jej chtěl povolat už v lednu, to ale zablokoval klub, který jej chtěl mít nablízku. Pro zápas s Šilhavého výběrem by ale chybět neměl. I když se kolem něj motají i jiné země – kromě Kamerunu, rodné země otce, i Anglie. Elanga působí v akademii United už od 12 let, dost dlouho na to, aby mohl nastoupit za Albion. Švédové si jsou ale jistí, že svou hvězdičku udrží. Obrana českého týmu už se pomalu může na nevyzpytatelného křídelníka chystat.