Chelsea bez Abramoviče. Co dál? Terry v emocích, Tuchelovi to nedochází

Roman Abramovič a Chelsea. Spojení, které trvalo skoro devatenáct let, se teď rozpadne. Ruský miliardář ve středu večer oficiálně potvrdil, že londýnský celek prodá . Rychle tak reagoval na sankce a sílící tlak po ruském útoku na Ukrajinu. A Anglie teď řeší, co bude s „Blues“ dál... „Je to samozřejmě obrovská změna,“ podotkl trenér Thomas Tuchel. Legendární obránce John Terry označil Abramoviče za nejlepšího majitele na světě.

Chelsea si ve středu na hřišti Lutonu zajistila postup do čtvrtfinále FA Cupu, možná až nečekaně složitý duel (3:2) otočila dvěma góly v poslední půlhodině. Pár minut před výkopem se ale fanoušci dozvěděli zprávu, která jakýkoliv výsledek svým významem přebila.

„Jsem přesvědčen, že prodej je v současné situaci v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců i sponzorů a partnerů. Bylo to neuvěřitelně těžké rozhodnutí a bolí mě loučit se tímto způsobem,“ uvedl Abramovič v prohlášení. Veškerý výtěžek z prodeje slavné značky hodlá věnovat nově vzniklé nadaci, jež bude sloužit ve prospěch obětí války na Ukrajině.

Pro Chelsea tak skončila jedna slavná éra. Abramovičova vláda spojená s masivním přílivem peněz dovedla londýnský celek k úspěchům, o kterých se mu dlouhé roky předtím ani nesnilo. Vždyť před vstupem ruského majitele měl na kontě jediný anglický titul (z roku 1955) a dva triumfy v Poháru vítězů pohárů (1971 a 1998).

Zato pod Abramovičem? Pětkrát titul v Premier League, dvakrát v Lize mistrů i Evropské lize. A ještě osm národních pohárů k tomu. Dohromady tedy 17 (!) velkých trofejí za necelých 19 let. Úspěšnější anglický klub v novém tisíciletí nenajdete.

„Nejvýznamnější večer v novodobé historii Chelsea,“ nazval svůj aktuální text k majitelově konci na webu BBC britský novinář Phil McNulty. Celá fotbalová Anglie cítí, že jde o velkou věc.

„Je trochu předčasné o tom mluvit, protože o Chelsea můžu přemýšlet jen s Romanem Abramovičem. Takže je to pro mě velmi těžké. Ještě mi nedošlo, že to skončí, jde samozřejmě o obrovskou změnu,“ poznamenal trenér Thomas Tuchel po vítězství v Lutonu.

S hráči to před utkáním nijak zvlášť neřešil. „Přijali jsme to. Ale hráči samozřejmě mají internet, sledují televizi, takže to věděli. Myslím, že o tom nemusím mluvit, nevím toho tolik, kolik si možná myslíte. Nejsem generální ředitel ani člen vedení. Ale jsem si jistý, že klub s námi i hráči bude mluvit. Žádné velké obavy nemám, pořád se cítím na dobrém místě. A stále věřím v to nejlepší,“ uvedl Tuchel.

S Abramovičovou érou jsou spojena velká jména, vedle Petra Čecha nebo Didiera Drogby také John Terry, dlouholetý kapitán Chelsea. Ten stručně zareagoval pod příspěvkem na klubovém Instagramu a přínos ruského majitele ocenil. „Děkuji ti, Romane. Nejlepší majitel na SVĚTĚ,“ naťukal Terry.

Hlavním tématem příštích dní logicky bude, kdo od Abramoviče klub koupí. Anglická média zatím nejčastějši skloňují jméno Hansjörga Wysse, švýcarského medicínského magnáta. Vše ale může trvat delší dobu, Abramovič v prohlášení zmínil, že prodej nebude unáhlený. Naváže Chelsea na úspěšné roky i s novým vlastníkem, nebo přijde sešup?