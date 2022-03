Pogbova zpověď. Přiznal deprese z Mourinha. Nejsem superhrdina, řekl

Do Manchesteru United poprvé přišel Paul Pogba v roce 2009 jako šestnáctiletý. Rostl v klubové akademii. A dařilo se mu. Hned bylo jasné, že jde o speciálního fotbalistu. Jenže Sir Alex Ferguson si dával na čas s jeho zařazením do A týmu, což Francouze štvalo. Proto se rozhodl využít laso od Juventusu, kam zamířil zadarmo. V Turíně se vypracoval ve světového hráče.

Na Old Trafford se Pogba vracel v létě 2016 za tehdy rekordních 89 milionů liber. Vyžádal si ho sám José Mourinho. Trenérská ikona, která se v té době stala šéfem lavičky United. Portugalec navíc přesvědčil Zlatana Ibrahimoviče, aby podepsal s anglickým gigantem. Fanoušci jásali. Nová éra. Snad úspěšná. Doufali.

První sezona jim dala částečně zapravdu. Manchester pod vedením Mourinha, v záloze s Pogbou a v útoku s Ibrahimovičem ovládl ligový pohár a Evropskou ligu, ačkoli v lize skonči šestý.

V dalším ročníku United vybojovali solidní druhé místo, ale žádnou trofej do vitríny nepřidali. A na začátku nové sezony se začalo všechno bortit. „Red Devils“ postihla výsledková krize a Mourinho obrátil svůj hněv na Pogbu, vybral si ho jako obětního beránka. Posadil jej na lavičku a veřejně kritizoval. A tehdy to začalo.

„Trpěl jsem depresí, ačkoli jsem to až doteď nikdy nepřiznal,“ sdělil Pogba. „Odstartovalo to tím, když jsem byl s Mourinhem v Manchesteru. Nevěděl jsem, co se děje. Najednou jsem nehrál a byl veřejně kritizován. Kladl jsem si otázky, jestli to je moje vina, protože něco podobného jsem předtím v životě nezažil. Netušil jsem, kdo jsem. Chtěl jsem být sám, izolován. To byly první náznaky.“

Pogba prozradil, že období deprese trvalo od září do prosince, kdy byl Mourinho odvolán z pozice trenéra United. „Těmito okamžiky procházejí všichni vrcholoví sportovci, ale málokdo o tom mluví. Máte to v hlavě, cítíte to na těle. Trvá to měsíc, rok, kdy vám není dobře,“ popsal devětadvacetiletý záložník stavy, které prožíval.

„Vyděláváme spoustu peněz a ve skutečnosti si nemáme na co stěžovat, ale to nám nebrání prožít chvíle, které jsou těžké pro každého normálního člověka. Není to přece tak, že když jsem slavný a bohatý, musím být vždycky šťastný, ne? Takhle život nefunguje. Nejsem superhrdina, ale pouze lidská bytost,“ líčil Pogba.

Ani v současnosti neprožívá zrovna nejšťastnější chvíle. Manchester United se zmítá v krizi, která trvá několik let. Trenéři i hráči jsou terčem kritiky fanoušků i expertů a Pogba, jako klíčová postava, toho schytává víc než dost. Vysvobození mu může přinést konec sezony, kdy vyprší jeho kontrakt s „Red Devils“ a očekává se, že se přesune jinam.

„Upřímně, posledních pět sezon mě neuspokojilo. Opravdu ne,“ uvedl Francouz. „Letošní ročník je mrtvý, nic nevyhrajeme. Ať už to bude s Manchesterem United nebo v jiném klubu, chci vyhrávat trofeje.“

Mluví se o zájmu PSG, Realu Madrid či návratu do Juventusu. Když dostal dotaz, zda by si jednoho dne rád zahrál v Paříži, odpověděl následovně: „Proč ne? Vždy je super hrát se spoluhráči z národního týmu i na klubové úrovni.“