Práskač v United? Někdo vynáší z kabiny, vedení už tuší, odkud vítr vane

Pátá sezona po sobě, kterou Manchester United zakončí bez trofeje. Mizérie, ve které se slavný klub zmítá, se neustále prohlubuje. Že tahle fotbalová značka nefunguje tak, jak by měla, není žádné tajemství. Problémů je víc, než by bylo záhodno. A nyní na povrch vyplouvá další. V kabině „Red Devils“ je zrádce, jenž vynáší informace britským novinářům. Vedení spustilo tajné interní vyšetřování a má první podezřelé.

Už to není jako dřív, kdy ještě 61 minut před zápasem soupeř netušil, v jaké sestavě Manchester United nastoupí. Sir Alex Ferguson dokázal protivníky svým výběrem sestavy šokovat a totálně jim rozložit taktický plán. Když hodinu před úvodním výkopem vyšla ven oficiální jedenáctka, už zbývalo jen málo času na to, něco vymyslet.

Mistr taktických tahů, tím býval Ferguson známý. Jenže tyhle časy jsou pryč. Nyní se sestava United propálí mnohdy i několik hodin před zápasem. Jak je to možné? Otázka, kterou si klade leckdo. A odpověď je nasnadě. V kabině Manchesteru je práskač.

Když „Red Devils“ hráli venku proti Chelsea, už den před zápasem se vědělo, že tehdejší záskok na lavičce Michael Carrick, vynechá Cristiana Ronalda ze základní jedenáctky. A to není ojedinělý případ. Před domácím soubojem s Tottenhamem se objevily informace, že brankář David De Gea byl pozitivně testován na covid a nebude k dispozici. Jenže už šest hodin před utkáním vyšlo najevo - španělský gólmana přece jen bude chytat.

Tahle informace přitom není volně dostupná. Vědí to pouze lidé v klubu, tak jak je možné, že Spurs už s předstihem věděli, kdo bude chytat? Někdo to vynesl ven. A tenhle úkaz není ojedinělý.

Proto vedení klubu v tichosti spustilo vyšetřování, aby zjistilo, odkud vítr vane. A podle zdrojů Sky Sports už má docela dobré představy, kdo za tím vším stojí. Konkrétní jméno se sice neobjevuje, ale dá se dost dobře odhadovat, kdo by to mohl být.

Stačí se podívat na počet odehraných zápasů, kolik kdo dostává na hřišti prostoru. Logicky, když někdo nehraje, ačkoli si myslí, že by měl, bude nespokojený. A takových jmen v kádru United najdete hned několik. Naposledy se objevily zprávy, že Marcus Rashford zvažuje své možnosti právě kvůli menšímu vytížení.

Dalšími takovými jsou pak třeba Dean Henderson, Phil Jones, Eric Bailly, Jesse Lingard a Juan Mata.

Podle zdrojů z anglických médií má seznam hlavních podezřelých obsahovat tři jména. Prvním je Henderson, jenž si před sezonou nárokoval post jedničky v bráně. Jenže zasáhl pouze do tří zápasů, s čímž pochopitelně spokojený není. Nelíbí se mu, jak je s ním zacházeno. Navíc má údajně kamaráda, který pracuje u novin.

Dalším je pak Bailly. Stoper z Pobřeží Slonoviny měl mít roztržky už s bývalým koučem United Olem Gunnarem Solskjaerem, kterému vyčítal, že neustále staví chybujícího Harryho Maguira na jeho úkor. Stejný problém se pak plynule přenesl i k Ralfu Rangnickovi.

A posledním je Lingard. Devětadvacetiletý záložník naskakuje jen zřídka a je jasné, že v létě odejde po vypršení smlouvy jako volný hráč. United chtěl opustit už v zimě, jenže mu nebylo vyhověno, to ho namíchlo, cítí se zrazen.

Každý z těchto hráčů má motiv.

Fotbalová kabina představuje posvátné místo. Co se v ní stane, musí tam zůstat. A pokud ne, je něco špatně. Atmosféra mezi hráči Manchesteru není ideální, o čemž referoval i uznávaný německý novinář z Bildu Christian Falk, jenž přišel se zprávou, že panuje rozkol mezi anglickými hráči jako Maguirem a Rashfordem, kterým vadí, že se Ronaldo příliš staví do role vůdce. Na tuhle zprávu na Twitteru reagoval sám Rashford, jenž to popřel, načež mu Falk oponoval, že ví, že to není pravda.

V létě se trenérského žezla na Old Trafford ujme nový kouč, který to nebude mít vůbec jednoduché. Manchester United totiž čeká průvan v kabině. Je potřeba pročistit vzduch. Vytvořit novou, pozitivní atmosféru a nasměrovat strádající klub správným směrem. A především se zbavit zrádců.