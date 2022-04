Kauza Greenwood: stále na soupisce, plat mu chodí. Právník vysvětlil proč

Netrénuje, nehraje, přesto mu na účet každý týden připluje plat ve výši 75 tisíc liber (2,1 milion korun). To zní skoro jako pohádka, ne? Jenže není. Mason Greenwood udělal něco, čím si zničil kariéru. Do akademie Manchesteru United přišel už v šesti letech, brzy bylo jasné, že má talent. Výjimečný. Klub ho poctivě vychovával a už v sedmnácti se prosadil do prvního týmu.

Jenže o tři roky později má po kariéře. Zmlátil přítelkyni a pokusil se ji znásilnit. Čin, který nelze nikterak omluvit. Incident praskl na konci ledna. Veřejnost okamžitě volala po tom, aby Manchester United zakročil, Greenwooda vyhodil. Jenže to není tak jednoduché. Proč? Vše vysvětlil Joseph Lappun, vedoucí zaměstnanec v britské právnické firmě Stewarts, pro Daily Mail: „Zatím probíhá vyšetřování, riziko propuštění je příliš velké.“

United musí počkat, zda bude Greenwood obviněn, než se rozhodnou o dalším kroku. Klub ho pochopitelně suspendoval. To je ale zatím vše, co může udělat. Proto stále figuruje na webové soupisce a chodí mu plat. Kontrakt, který má do roku 2026, platí. Co by se stalo, kdyby byl vyhozen? „Hráč by byl kompenzován za částku, kterou mu dluží za zbývající dobu platnosti jeho smlouvy, pokud by jeho propuštění bylo shledáno nezákonným,“ uvedl Lappun.

„Red Devils“ by se sice zbavili Greenwooda, ale za cenu toho, že by mu museli vyplatit každou libru jeho platu do konce smlouvy. „Nebo klub může usoudit, že zaměstnanecký poměr dosáhl konce. V tom případě navrhne ukončení kontraktu a musel by zaplatit vyrovnání,“ vysvětlil Lappun. „Pokud by se to stalo, hráč by se mohl poohlédnout po podpisu v zahraničí, dokud nebude znám výsledek trestního vyšetřování v Anglii."

Proto se nyní nic neděje, čeká se. „Pokud dojde k soudu a Greenwood bude shledán nevinným, on a klub mohou prozkoumat předčasné ukončení jeho hráčské smlouvy,“ poznamenal Lappun. „Když bude Greenwood shledán vinným a poslán do vězení, Manchester United kontrakt roztrhá a přestane platit.“

I když je s největší pravděpodobností jasné, že za Manchester si Greenwood už nikdy nezahraje, klub vysvětlil, proč zůstává na webové soupisce, ačkoli z mobilní aplikace byl smazán. „Jeho profil nikdy nebyl odstraněn, protože dokud probíhá právní proces, je stále hráčem United. Mason zmizel z aplikace za účelem vynechání z interaktivních prvků, jak jsou týmové předpovědi a podobné.“