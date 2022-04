Guardiola se objímal s Kloppem: Na večeři půjdeme v Síni slávy

Vztahy mezi velkými rivaly bývají vypjaté, trenéři v honbě za titulem vidí na druhé straně střídaček úhlavní nepřítele. V případě City a Liverpoolu, aktuálně jedněch z nejlepších sportovních organizací na světě, platí opak. Guardiola se s Kloppem po závěrečném hvizdu chytli kolem ramen a s úsměvem na tváři pózovali do kamer i fotoaparátů.

„Nevím, jestli mě Jürgen respektuje, ale já jeho respektuji hodně,“ pravil upřímný Guardiola. „Dělá mě lepším manažerem. Jeho týmy hrají aktivně, agresivně a útočně. Snažím se ho napodobovat,“ dodal hvězdný kouč.

Oba šéfové střídaček mají na luxusní fotbalové podívané, kterou v neděli oba týmy fanouškům nabídly, zásadní podíl – nejlepší anglické kluby vedou cestou kvality a dominance, pomocí níž přehrávají soupeře. Nákopy, opatrná defenzivní taktika, bojácnost, s tím za dvojicí slavných trenérů vůbec nechoďte.

„Nejsme přátelé, nechodíme na společné večeře. Ale jednou povečeříme v Síni slávy,“ řekl Guardiola se šibalským úsměvem. „Mám na něj telefon, ale nevoláme si. Chovám k němu velký respekt, ale on dobře ví, že v sobotu (semifinále FA Cupu) ho zase budu chtít porazit.“

Hráči při remíze 2:2 předvedli úžasnou reklamu na fotbal. Padaly krásné branky, nechyběly odvážné akce, průniky. Na obou stranách běhala ohromná kvalita, kterou baví sledovat u televizí na celém světě miliony fanoušků.

Spravedlivá dělba bodů znamená odklad rozuzlení bitvy o anglický trůn. Manchester City i Liverpool stále dělí minimální rozdíl, nejlepší liga světa nabídne strhující závěr. „Sedm zápasů v Premier League znamená hodně bodů, čekají nás náročné zápasy venku. Netuším, jak tohle dopadne. Ale velmi oceňuji způsob hry, jakým jsme se prezentovali proti tak silnému týmu,“ hovořil Guardiola směrem k ligovému finiši.

„Chci vyhrát Premier League, ale jenom na tom nezáleží. Hrajeme opravdu dobře a věřím, že si to naši fanoušci užívají,“ poznamenal španělský kouč. „Mohli jsme získat víc bodů, ale sezona ještě zdaleka nekončí, to samé bych říkal, i když bychom Liverpool porazili. Letíme do Madridu (odveta čtvrtfinále Ligy mistrů), pak nás čeká FA Cup (semifinále proti Liverpoolu), až poté se pokusíme zvládnout závěr Premier League co nejlépe,“ slíbil.