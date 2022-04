Anglický šlágr v datech: subtilní City tvořilo, Liverpool byl produktivnější

Šlágr Premier League v datech • FOTO: Reuters

Srážka tiki-taka s heavy-metal fotbalem měla být učebnicí moderního fotbalu – a nezklamala. Hit Premier League mezi Manchesterem City a Liverpoolem (2:2) nabídl skvělou podívanou a bavil od začátku do konce. Co přímý souboj o první místo podle dat společnosti Wyscout ukázal a čím by mohl být inspirací?