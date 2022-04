United lákají kouče Ajaxu: laso i z Německa, ve hře zajímaví asistenti

Manchester United plánuje po sezoně, kterou dost možná zakončí mimo příčky zajišťující Ligu mistrů, velké změny. Hlavními tématy převratu kádru mají být odchod Paula Pogby, který je podle zdrojů z Francie předběžně domluvený s PSG, a samozřejmě nákup adekvátních posil. Na rekrutování hvězd už má dohlížet nový kouč, „rudí ďáblové“ jej chtějí jmenovat stůj co stůj.

Podle informací magazínu Goal se do čela pomyslného seznamu nových trenérů dostali Erik Ten Hag z Ajaxu a Mauricio Pochettino z PSG. O tom se hovořilo ve spojitosti s nástupem na Old Trafford už v době, kdy trénoval Tottenham.

United ale preferují prvního jmenovaného. 52letý Nizozemec uchvátil vedení na formálním pohovoru, s Ajaxem hraje vynikající fotbal... a taky je nepoměrně levnější. Manchester United bude muset do Amsterdamu poslat kompenzaci ve výši 1,7 milionu liber. V případě jmenování Pochettina by náhrada činila rovnou 15 milionů liber...

Ten Hag ještě není zcela rozhodnutý, zda nabídku od manchesterského velkoklubu přijme. Kouče, který mezi lety 2013 a 2015 vedl rezervu Bayernu Mnichov, může lákat i návrat do Německa. V bundeslize o něj totiž enormně stojí Lipsko, ambiciózní klub s bohatým zázemím společnosti Red Bull.

Z okolí Old Trafford zaznívají i hlasy, že Ten Hag nemusí kývnout i z důvodů ideologie. Zatímco v Ajaxu hraje fotbal založený na vysokém presinku a s mnoha mladými hráči, pro styl hry United se mezi fanoušky vžil pojem „depresink“ a rozvoj hráčů kritizují i tamní legendy.

„Podívejte se, co s nimi dělají. Žádný z nich tu nevyrostl. Koukněte, co provedli s Donnym van de Beekem,“ zmínil bývalý kapitán Gary Neville v podcastu Sky Sports šikovného záložníka, který na Old Trafford dorazil právě z Ajaxu. Moc šancí ale nedostal a nyní hostuje v Evertonu. „Kdybych byl Ten Hag, hned Van de Beekovi volám a ptám se ho, jaké to tam je. A Donny by mi moc pěkných věcí neřekl, že?“ dodal Neville.

V Manchesteru doufají, že možnost vést jeden z největších světových klubů přebije všechny pochyby a Ten Hag práci přijme. V zákulisí už se mu pomalu tvoří i trenérský štáb plný zajímavých jmen. Kromě dosavadního asistenta Mitchella van der Gaaga, kterého by si vzal s sebou z Ajaxu, má dostat k ruce velezkušeného Stevea McClarena a bývalého kanonýra Robina van Persieho.

Oba dva jsou pomyslnými spojkami mezi anglickým a nizozemským fotbalem – 60letý McClaren, někdejší kouč anglické reprezentace, v roce 2010 nečekaně vyhrál Eredivisie s FC Twente. 38letý rodák z Rotterdamu, který získává první trenérské zkušenosti coby asistent tamního Feyenoordu, v Premier League strávil dekádu coby hráč a s United má titul.