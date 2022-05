Tresty v Chelsea: trenér nařídil mimořádné tréninky. Strach o opory

Z posledních pěti zápasů vyhrála Chelsea pouze jednou (1:0 proti West Hamu), v klubu roste napětí a dochází trpělivost. Především s hráči, kterým protekly tři body mezi prsty naposledy proti Wolverhamptonu.

Chelsea měla po dvou zásazích Romela Lukaka (v Premier League se v roce 2022 trefil poprvé) pohodlný náskok, přesto zápas ztratila a hosté vyrovnali v 97. minutě. Naštvání bylo obrovské, pochopitelné.

Thomas Tuchel vyřešil situaci po svém. Náročný kouč podle informací britského deníku The Sun zrušil hráčům nedělní volno, všichni se museli ráno hlásit v tréninkovém centru.

Členům kádru mimořádné hodiny na trávníku nevoněly. Na celém týmu je patrné vyčerpání, mužstvo v sezoně odkroutilo už 59 utkání. Jenže na závěr ročníku potřebuje zmobilizovat síly - tři kola před koncem stále nemá jistou kvalifikaci do příští sezony Ligy mistrů, v sobotu přijde na řadu náročné finále FA Cupu proti Liverpoolu.

„Pokud podepíšete Chelsea a hrajete na této úrovni, není to vždy snadné a není to vždy příjemné,“ prohlásil Tuchel po sobotí remíze. „Je to těžké, únavné, vyčerpávající. Ale musíte to přijmout a požadujeme to od všech,“ zdůraznil.

Chelsea hraje ve středu v Leedsu, následuje finále FA Cupu, pak doma Leicester a závěr sezony taktéž doma proti Watfordu.

V britských médiích už se řeší, jak bude vypadat kádr na příští ročník. Zkušený španělský bek Marcos Alonso byl naštvaný po poločasovém vystřídání proti Wolverhamptonu, považoval se za obětního beránka. Na odchodu je obránce Antonio Rüdiger, kterému končí smlouva a měl by být domluvený s Realem Madrid. V nejistotě je pokračování kapitána Césara Azpilicuety.

„Situace je taková, že Antonio chce z klubu odejít,“ přiznal Tuchel na konci dubna pro Sky Sports. „Dali jsme do toho všechno, já i klub. Kvůli dalším věcem okolo jsme ale už nemohli více bojovat,“ doplnil německý trenér a zmínil situaci kolem ruského majitele Romana Abramoviče, kterému byl kvůli sankcím za válku na Ukajině zmrazený majetek.

V jednání s hráči už má klub volnější ruce. Za 4,25 miliardy liber (přes 122 miliard korun) londýnský celek koupila skupina investorů vedená spolumajitelem basketbalových Los Angeles Lakers a baseballového klubu Los Angeles Dodgers Toddem Boehlym. Celá částka půjde na zmrazené konto ruského oligarchy v britské bance a poté bude převedena na dobročinné účely.