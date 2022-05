Guardiola rýpl do konkurentů v boji o titul: Fandí jim všichni, i média

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola si myslí, že Liverpool v boji o anglický titul podporují všichni včetně médií kvůli tomu, jakou historii má za sebou v evropských pohárech. Zároveň si do „Reds“ rýpl, že v anglické lize vyhráli od roku 1990 jediný titul. „Citizens“ po nedělní výhře 5:0 nad Newcastlem vedou tabulku před Liverpoolem tři kola před koncem sezony o tři body.

„Každý v této zemi včetně médií podporuje Liverpool. Je to samozřejmé, protože Liverpool má za sebou neuvěřitelnou historii v evropských pohárech. Ne v Premier League, kterou vyhráli jedinkrát za 30 let,“ řekl Guardiola v rozhovoru pro beIN SPORTS.

„Liverpool je spolu s (Manchesterem) United nejdůležitějším týmem v historii, pokud jde o tituly, dědictví, historii, dramatické události a další spousty věcí. V posledních deseti až dvanácti letech jsme se k nim ale přiřadili, z čehož jsou někteří lidé nesví, ale to mi je jedno,“ uvedl jednapadesátiletý Španěl.

Údajná větší podpora Liverpoolu mu nevadí. „Nemám problém s tím, jestli lidé přejí Liverpoolu vítězství víc než nám, je to normální. Možná máme více fanoušků po světě a tady v Anglii lidé zase víc podporují Liverpool než nás,“ konstatoval Guardiola, jehož svěřenci minulou středu vypadli v semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid, který se ve finále utká právě s Liverpoolem.

Fotbalisté City využili sobotní remízy Liverpoolu doma s Tottenhamem (1:1) a po jasném triumfu nad Newcastlem se přiblížili čtvrtém titulu za posledních pět let. „Musíme získat devět bodů, možná šest. To záleží na tom, co se stane v následujících dvou zápasech, pokud jde o rozdíl ve skóre,“ prohlásil někdejší kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Manchester čekají venkovní zápasy s Wolverhamptonem a West Hamem, sezonu zakončí doma proti Aston Ville. „Diváci nás proti Newcastlu úžasně podpořili. Snad se domů na poslední utkání vrátíme a budeme mít šanci stát se mistry,“ podotkl bývalý hráč Barcelony, Brescie nebo AS Řím.