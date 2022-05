Nottingham slaví po 23 letech návrat do Premier League, zdolal Huddersfield

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy • Reuters

Fotbalisté Nottinhamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy. Postup do Premier League si zajistili v dnešním finále play off druhé nejvyšší soutěže ve Wembley, kde porazili 1:0 Huddersfield.