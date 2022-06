Kouč Chelsea chce hvězdu ve slevě, co Lukaku? Fámy, řekl o zájmu Dembélé

Na přestupovém trhu se tempo zvyšuje, nabídky létají vzduchem a adepti na zisk anglického titulu mohutně posilují. Citizens ulovili Erlinga Haalanda, Liverpool vyhrál boj o Darwina Nunéze a United zase usilovně lákají do týmu Frenkieho de Jonga z Barcelony. Zato na Stamford Bridge dosud vládne klid, kvůli kterému u fanoušků Chelsea každým dnem stoupá nervozita. V médiích se neustále dozvídají pouhé spekulace, oficiální nabídka? Zatím žádná. Do absolutního ticha by ovšem už brzy mohl hlasitě zakřičet hvězdný Raheem Sterling, jenž je k mání výrazně pod cenou.

Anglický reprezentant působí od roku 2015 v Manchesteru City, kde měl obrovskou zásluhu na zisku čtyř mistrovských titulů. Jenže v minulé sezoně jeho role v týmu trenéra Pepa Guardioly oslabila a navíc mu příští léto vyprší stávající kontrakt. 27letý křídelník na sebe proto momentálně poutá pozornost nejednoho velkoklubu.

Mezi největší zájemce o jeho služby se v současné době řadí právě „Blues“. Není tajemství, že jejich kouč Thomas Tuchel patří mezi Sterlingovy obdivovatele. „Fanoušci Chelsea jsou znepokojení její nedostatečnou aktivitou na přestupovém trhu ve srovnání s jejich rivaly. Nový majitel Todd Boehly by tímto krokem mohl udělat velké prohlášení,“ zamyslel se Mark McAdam, redaktor televizní stanice Sky Sports.

Rychlost, tah na branku, technika i góly. Takové jsou přednosti Sterlinga, který v týmu úřadujícího anglického šampiona dosud odehrál v nejvyšší soutěži 339 zápasů a nasázel 131 gólů. Úctyhodná čísla. Přitom by za něj zástupci Chelsea ani příliš neutratili.

Angličan s jamajskými kořeny má podle uznávaného serveru transfermarkt.com aktuální cenovku 70 milionů eur (1,8 miliardy korun), do Londýna se však může brzy stěhovat prý jen za zhruba 40 milionů eur.

Jen pro srovnání: před třemi lety zbýval rok do konce smlouvy v Chelsea hvězdnému záložníkovi Edenu Hazardovi, přesto Real Madrid vysolil za tehdy 28letého Belgičana neuvěřitelných 115 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun).

Důvodem k odchodu Sterlinga ze City je kromě expirace jeho smlouvy i klesající herní vytížení. Bývalý hráč Liverpoolu sice k vítězství v Premier League přispěl třinácti góly ve třiceti zápasech, naopak v Lize mistrů nastoupil v základu jen v pěti z deseti duelů. „Raheem Sterling chce hrát fotbal, chce být na hřišti. Chelsea je velký hráč a vyhrála spoustu trofejí. To je to, co Sterling chce - hrát na nejvyšší úrovni,“ zdůraznil McAdam.

Navíc se nezadržitelně blíží (pod)zimní mistrovství světa v Kataru, na němž bude Anglie patřit k hlavním adeptům na zisk medaile. Pro nominaci do kádru Albionu tak jsou forma a čas strávený na hřišti klíčové. „Přestože Sterling nebyl v minulé sezoně v mnoha případech součástí základní jedenáctky City, Gareth Southgate se o něj bude jistě zajímat,“ řekl McAdam.

Dalším lákadlem pro ofenzivního hráče Citizens může být návrat do Londýna, kde vyrůstal a před přestupem do Liverpoolu nastupoval za Queens Park Rangers. „V Londýně má rodinné vazby a historii. To bude v této situaci taky důležitý faktor,“ dodal McAdam.

Zájem Chelsea o Sterlinga rovněž naznačuje, že do bodu mrazu se dostala jednání ohledně příchodu Ousmane Dembélého. Nyní se zdá, že možná ani vůbec nezačala. 25letý Francouz se totiž střetl s fotbalovými fanoušky, když na semaforu zrovna svítila červená. „Odcházíš?“ zajímali se. „Jsou to jen fámy,“ ubezpečil je skrz otevřené okno auta.

Přestože je Sterling pro Chelsea atraktivním zbožím, není typickým hrotovým útočníkem, o něhož Tuchel v létě pravděpodobně přijde. Majitele „Blues„ Boehlyho totiž výrazně zaměstnává Romelu Lukaku, který si chce vynutit odchod do Interu Milán. Belgický reprezentant zamířil do Chelsea loni v létě právě z italského celku za téměř tři miliardy korun, jenže na německého kouče dobrý dojem neudělal.

Zatímco v Serii A za dva roky nasázel 47 branek, v Premier League paběrkoval. „Anglická liga je příliš silná a rychlá, zatímco italská je zase příliš pomalá a můžete v ní hrát klidně do čtyřiceti let,“ hledal důvody Lukakova neúspěchu bývalý záložník Chelsea John Obi Mikel.

Lukakův návrat do Itálie je prý blízko. Renomovaný sportovní novinář Fabrizio Romano informoval, že jednání pokračují a Inter zašle londýnskému klubu lepší nabídku než původních 5 milionů eur plus další 2 miliony v bonusech.

Přijde za Lukaka do Chelsea náhrada, nebo zůstane pozice hrotového útočníka na záložníka Kaie Havertze? A doplní ofenzivní trio „Blues“ Sterling?