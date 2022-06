Lukakův zmar v Chelsea: gól za cenu Coufala, Čech mu věřil. Míří do Interu

Loni v létě se plácali po ramenou, že uzavřeli dohodu, jež je vynese na vrchol v Anglii i v Evropě. Zástupci Chelsea hrdě oznámili Lukakův návrat po sedmi letech, za který vysolili téměř tři miliardy korun a hráči přiklepli 325 000 liber týdně (asi 9,5 milionu korun). Uplynul rok a situace se otočila. Nyní na Stamford Bridge netrpělivě vyhlížejí, až se pro ně sága kolem obrovitého forvarda aspoň na pár měsíců uzavře.

„Blues“ jsou totiž podle uznávaného novináře Fabrizia Romana blízko dohodě o ročním hostování bez opce s Interem Milán, kam Lukaku už nejmíň od Vánoc touží zamířit.

Jedná se sice jen o půjčce, jenže ani v takovém případě Belgičanovy služby nebudou zadarmo. Jedna sezona za 8 milionů eur (asi 208 milionů korun) pro Chelsea, stejná cifra pak připluje i na účet útočníka jako roční mzda.

Rodák z Antverp tak zřejmě svou druhou kapitolu v londýském týmu zakončí s bilancí patnácti gólů ve 44 soutěžních zápasech.

„Neexistuje žádný pozitivní obrat, který byste na tenhle nákup mohli použít. Přestup se zapíše do historie Premier League jako jeden z nejhorších. Chelsea ho podepsala za téměř sto milionů liber, v Interu byl skvělý dvě sezony, ale přišel do Londýna a věci se začaly rychle kazit," uvedl šéfreportér Sky Sports Kaveh Solhekol.

Ve fotbalových kuloárech se proslýchá, že Lukaku potřebuje od trenéra absolutní důvěru. Zpočátku ji od Thomase Tuchela měl a ve čtyřech zápasech dal čtyři branky. Jenže najednou Belgičan zaznamenal sérii sedmi soutěžních duelů bez gólu a pak přišlo zranění i trápení. Německý kouč proto sázel na Kaie Havertze.

„On (Lukaku) nedělá dost. Jestli chce být muž zápasu, musí kolem všeho běhat. Musí se pokusit ukázat, že ho špatný výkon týmu trápí. Musí chtít trpět, ale prostě neběhá," nebral si servítky po jednom z utkání v polovině dubna Jimmy Floyd Hasselbaink, bývalý útočník Chelsea.

Jako by se na hřišti odrážela Lukakova nálada, v Tuchelově kádru mu k absolutní pohodě dost scházelo. „Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl už v prosinci v rozhovoru pro Sky Italia.

Po tomto výroku to mezi oběma muži jiskřilo, později se však Tuchel svého hroťáka i po nevydařených výkonech zastával. „S útočníky to tak někdy je, když trochu bojují se sebevědomím, s hledáním prostoru a zapojováním se proti dobré defenzivě. Samozřejmě tohle není to, co chceme my, a samozřejmě ani to, co chce Romelu," vykládal.

Lukaku možná chtěl jasnou pozici útočníka číslo jedna, ale nedostal ji. V zápasech s Evertonem a Watfordem téměř na konci soutěžního ročníku zůstal jen na lavičce náhradníků. Už tehdy se spekulovalo, že jeho dny v Chelsea jsou sečteny.

„Podepsali jsme velkého hráče a stále máme velkého hráče. Už teď je důležitou součástí týmu pro příští sezonu," ujišťoval Tuchel během jara. „Osobně věřím, že bude mít skvělou sezonu. Na začátku minulého ročníku jsme viděli, jak dobrý může být. Bohužel dlouhodobé zranění a covid všechno zpomalil," přidal pro Sky Sports Petr Čech, technický poradce sportovního úseku Chelsea.

„V posledních zápasech, kdy byl fit, jsme viděli, jak je silný. Měli jsme jako tým zvláštní sezonu, kolem Vánoc problémy s covidem a on byl jedním z těch, kterých se to dotklo. Plně mu ale věřím, odrazí se a bude mít silnou sezonu," doplnil bývalý český reprezentační gólman.

Někdejší hráč Evertonu nebo Manchesteru United byl zřejmě jiného názoru. „Poskytl rozhovor Sky Italy, ve kterém v podstatě řekl, že se chce vrátit do Interu. Zvenčí to vypadá, že jeho srdce v Chelsea nebylo. Chápu, že se mu nijak zvlášť nelíbí, jak Chelsea pod Thomasem Tuchelem hraje, ale nevypadá to, že by se dostatečně snažil adaptovat. Myslím, že většina příznivců bude ráda, že jim ukáže záda," uvedl novinář Solhekol.

Rekapitulace: přestupová částka 115 milionů eur, 44 soutěžních zápasů a 8 branek.

Inter si s vedením londýnského celku oficiálně ještě neplácl, každému je ovšem jasné, že Lukaku budoucnost v Chelsea už nemá...