Hvězdy, které nejvíc ztrácí na ceně. Messi či Kane spadli o miliardy

Video se připravuje ... Když si jdete koupit auto, existuje hned několik faktorů, které rozhodují o ceně. Co je to za značku? Jak je staré? Kolik má najeto? Jsou to poměrně jasná kritéria. Ale jak určit hodnotu fotbalisty? To je složitá věda, na kterou se spousta lidí nahlíží jinak. Největší rozpor nastává v momentě, kdy jedna strana chce hráče koupit od té druhé. Renomovaný server Transfermarkt.com se ohlédl za poslední sezonou, na základě které upravil hodnoty světových hráčů. Kterým se propadla nejvíc? Nadšení nebudou v Atlétiku ani v Chelsea. Co Lionel Messi?

Marcos Llorente (Atlético Madrid) Propad hodnoty: 35 milionů eur (865 milionů korun) Aktuální hodnota: 45 milionů eur (1,1 miliardy korun) Původním povoláním střední záložník, který dříve nastupoval i jako podhrotový hráč. Jenže pod taktovkou defenzivního mistra Diega Simeoneho se z něj stal v systému na pět obránců pravý wingback. I tohle je jeden z důvodů, proč sedmadvacetiletému Španělovi klesla hodnota. Dalším je ne zrovna povedená sezona Atlétika Madrid.

Koke (Atlético Madrid) Propad: 35 milionů eur (865 milionů korun) Aktuálně: 25 milionů eur (618 milionů korun) Kapitán španělské reprezentace i Atlétika Madrid. Ve třiceti letech rozhodně nepatří do kategorie fotbalových důchodců. Věk má ideální. Jenže stejně jako v případě parťáka Lloerenteho se na jeho hodnotě podepsala slabší sezona. Na klubové úrovni naskočil do 43 zápasů, ve kterých dal jediný gól a přidal tři asistence. Jasně, od středního záložníka jeho ražení se góly úplně nečekají.

Harry Kane (Tottenham Hotspur) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 90 milionů eur (2,2 miliardy korun) Renomé anglického snajpra řadí mezi největší útočné zabijáky. Před minulou sezonou si chtěl vynutit přestup. Tottenham miluje, ale… Spurs nesbírají trofeje a k jejich zisku mají i navíc daleko. Co naplat, že Kane střílí góly s železnou pravidelností. I když je pravda, že poté, co mu přesun do Manchesteru City neklapl, měl slabší rozjezd. I tak se dostal na metu 27 gólů v 49 zápasech na klubové úrovni. Pro někoho fajn čísla, ne však pro něj. Proto šla hodnota dolů.

Romelu Lukaku (Chelsea) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 70 milionů eur (1,7 miliardy korun) V Interu roztáhl křídla a na svých bedrech dotáhl milánský klub ke Scudettu. Jenže kdesi vzadu v hlavě se mu ozvalo, že by rád dokončil misi na Stamford Bridge. Na místě, kam dorazil coby teenager, ale nikdy nedostal pořádnou příležitost. Do Chelsea se vracel za 100 milionů eur. Pořádný balík! Jenže Lukakův návrat se proměnil v noční můru. V dresu „blues“ se v posledním ročníku trefil jen patnáctkrát v 44 duelech. Nesedl si s koučem Thomasem Tuchelem. V zimě si postěžoval a nyní míří zpátky na San Siro.

Frenkie de Jong (Barcelona) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 60 milionů eur (1,48 miliardy korun) V Nizozemsku platí za generační talent. Fotbalista, co se rodí jednou za čas. Bitvu o jeho podpis v roce 2019 vyhrála Barcelona. Jenže v Katalánsku to De Jongovi nějak neladí. Není špatný. To ne. Ale přesto si od něj kouč Xavi představoval víc, pětadvacetiletého záložníka často stahuje kolem šedesáté minuty, což se bývalému hráči Ajaxu nelíbí. Tohle spojení se s velkou pravděpodobností zbortí. „Blaugranas“ drtí finanční krize, které hodlá využít Manchester United.

Lionel Messi (PSG) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 50 milionů eur (1,2 miliardy kroun) Na fotbalovém Olympu zvony zvoní: „Jsme na konci éry Lionela Messiho a Cristiana Ronalda!“ I když oba dělají vše pro to, aby osud dějin, které je žene z výsluní, zpomalili, čas a věk nezastaví. Fanoušci si v poslední sezoně dlouho zvykali, že argentinský držitel sedmi Zlatých míčů už nerozdává radost na Camp Nou, nýbrž v Parku princů. V dresu PSG to nebylo ono, v 34 utkáních se na střeleckou listinu zapsal jedenáctkrát, přidal 15 asistencí. Na jeho poměry chudé statistiky.

Casemiro (Real Madrid) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 40 milionů eur (989 milionů korun) Nepostradatelný člen jedné z nejlepších záloh fotbalové historie. Parťáci Luka Modrič a Toni Kroos na něj nedají dopustit. Jejich souhra v poslední sezoně dovedla Real k vítězství v La Lize i triumfu v Lize mistrů. Úctyhodný ročník. Jenže Casemiro nemládne. Což rozhodně neznamená, že ztrácí na kvalitě. Jen kdyby brazilského defenzivního brouska hodlal nyní někdo koupit, cena nebude taková, jako před rokem.

Timo Werner (Chelsea) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 35 milionů eur (865 milionů korun) Před dvěma roky přestupoval do Chelsea za 64 milionů eur s vizitkou gólového démona. Vždyť v sezoně před přesunem na Stamford Bridge nasázel v dresu Lipska v 34 duelech 28 branek! Jenže v dresu „blues“ na střelecké hody nenavázal. V posledním ročníku Premier League zasáhl do 21 zápasů, ve kterých se prosadil čtyřikrát. V šestadvaceti není rozhodně za zenitem své kariéry, jen by mu možná prospěla změna adresy. Zájemce může přilákat jeho klesající hodnota.

Marc-André ter Stegen (Barcelona) Propad: 30 milionů eur (741 milionů korun) Aktuálně: 30 milionů eur (741 milionů korun) Když má den, zdeptá i nejvěhlasnější útočné hvězdy, které by přísahaly, že díky genetické chybě je jeho rozpětí rukou abnormální. Pořád patří mezi brankářskou špičku současného fotbalu. Ale stejně jako i u jiných platí, že čím vyšší číslo v kolonce věku, tím letí hodnotu dolů. Navíc u gólmanů to platí dvojnásob.