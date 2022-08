Startuje PL. Čeká se souboj střelců: Haaland, Darwin, Son a co třeba Jesus?

Start Premier League se kvapem blíží! Fanoušci se usazují do sedaček na stadionech i doma u televize. Tvrdá letní dřina je minulostí, teď přichází čas na proplacení šeků z předsezonních kempů. Muniční sklady praskají ve všech, střelci doplnili zásobníky a čekají, až budou vpuštěni do ringu. Gólové hody mohou odšpuntovat zátku od napnutých sítí mezi třemi tyčemi. Který pistolník ovládne krále kanonýrů v tomto ročníku nejlepší fotbalové ligy?

Chelsea se loni těšila, že Lukaku udělá z protivníků lívanec a vystřílí Blues titul. V řekách jeho statistik byl však nízký stav. Haaland, který na góly myslí dřív, než si ráno vyčistí zuby, by se v peřejích PL utopit neměl. V City na něj hledí jako Lois Laneová na Supermana.

Zakloní hlavu a zavyje jako raněné zvíře. Kdo je to? Brankáři po setkání s liverpoolským faraonem. Mo během pěti let na Anfieldu nasázel 156 gólů. Reds si ho pojistili na další tři roky s výdělkem 400 tisíc liber týdně (Haaland má 375 tisíc).

Harry Kane patří mezi hlavní adepty na nejlepšího střelce ligy. On sám by ale jistě preferoval nějakou trofej • Foto Reuters

Před rokem měl nakročeno do City. Tottenham ho však s vypětím všech sil i nějakých zákulisních vúdú čar udržel. Za Spurs nastřílel bezmála 250 gólů během osmi let a dalších 50 připumpoval – jako kapitán – v anglické reprezentaci.

Cristiano RONALDO

Red Devils skončili šestí a neukroutili zátku od Champions League. Jenže CR7, kterému už moc let do penze nezbývá, chce pít sekt LM, ne čajíček Evropské ligy. Zůstane na Old Trafford? Nebo svůj kočár tažený góly zapřáhne jinde?