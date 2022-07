Po Sterlingovi řez v obraně Chelsea: obr z Neapole, návrat i hvězda PSG

Fanoušci už se konečně dočkali. Po nespočet spekulací se vedení Chelsea ve středu vyšvihlo a představilo hvězdného Raheema Sterlinga jako první letní posilu. A tím přestupová show v Londýně teprve začíná. Majitel Todd Boehly rázem přidal do kroku a začal rýsovat rozsáhlou rekonstrukci v obraně. Po ztrátě dvou stoperů zadarmo by mohl ke zkušenému Thiagu Silvovi přibýt jeho bývalý spoluhráč z Paris Saint-Germain nebo někdejší hráč Blues. Navíc už jen formality dělí od přestupu Kalidoua Koulibalyho z Neapole. Jak se promění defenzivní zeď týmu Thomase Tuchela?

Hned po posledním zápase minulého soutěžního ročníku bylo zřejmé, že londýnský celek kvůli vypršení platného kontraktu zchudne o dva stopery. Andreas Christensen se upsal Barceloně, citelnou ztrátu ovšem představuje odchod německého reprezentanta Antonia Rüdigera. Stálice v defenzivní vazbě blues se těší na novou zkušenost v Realu Madrid. „Nevylučoval bych příchod dalšího ofenzivního hráče, ale momentálně to není naše priorita. Tou je nyní obrana, což není žádným tajemstvím. Přišli jsme o špičkové hráče a potřebujeme je nahradit,“ nechal se slyšet trenér Thomas Tuchel.

Vytrvalý zájem z Barcelony

Bývalý trenér Borussie Dortmund nebo PSG musí počítat i s variantou, že se během léta rozloučí s dalšími dvěma beky. Barcelona totiž sonduje situaci ohledně španělského krajního obránce Marcose Alonsa a jeho krajana Césara Azpilicuety. Kapitán Chelsea je pro Katalánce priorita.

Defenziva londýnského celku ze sezony 2021/22 by se tak kompletně rozpadla. Na stranách by zůstali jako možnost do základní sestavy Reece James, Ben Chilwell nebo navrátilec z hostování Emerson. Ve středu obrany zbyli Trevoh Chalobah, Malang Sarr a Thiago Silva. Mimochodem, zkušený Brazilec v září oslaví 38. narozeniny.