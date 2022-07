Vzpoura v Londýně: Arsenal a Spurs zbrojí, obavy o Chelsea a co West Ham?

Do jaké barvy se oblékne Londýn v novém ročníku Premier League? Poslední čtyři roky vládla modrá Chelsea. To by se ale mohlo změnit. Muniční sklad Arsenalu doplnilo v létě střelivo za 132 milionů liber (3,8 miliardy korun). Hráči Tottenhamu pod Antoniem Contem zažívají galeje a West Ham by se opět rád v tabulce vyšrouboval v tabulce o něco výš. Velkým snem Hammers je Liga mistrů. Partu okolo Tomáše Součka a Vladimíra Coufala by do ní měl prostřílet gólový toreador z Itálie.

Post stopera hodlal kouč Mikel Arteta vyztužit Lisandrem Martínezem z Ajaxu. Jenže Argentinec dal přednost Manchesteru United, kde se znovu shledá s Erikem ten Hagem. Kanonýrům se ale vrátil z hostování v Marseille William Saliba. Přesto není vyloučeno, že se nebudou investovat další finance. Arsenal to myslí vážně. Dietních let byl víc než dost. Nyní nastává čas na pořádnou žranici.

„Varování pro mě je především to, že Arsenal hrál s mnohem větším nasazením. Nemohu zaručit, že budeme na start ligy připraveni,“ pokrčil rameny německý stratég. Kromě Koulibalyho jeho družinu doposud doplnil jen Raheem Sterling, což je velká posila. Bude to ale stačit? Dá se čekat, že jestli bude někdo ve zbytku léta na trhu aktivní, bude to právě Chelsea.

Blues hodně stojí i o Julese Koundého ze Sevilly, ale po francouzském stoperovi touží i Xavi. Vedení Barcelony mu hodlá přivést vytouženou posilu, jenže hledá peníze, které by mohla do Andalusie poslat. To Chelsea už je na přestupové sumě dohodnutá, čeká pouze na zelenou od hráče. Jednání s Nathanem Akém naopak ztroskotala. Ve hře zůstává ještě Presnel Kimpembe z PSG.

Sankce jsou minulostí, vzhůru na přestupový trh! Jenže… Není to tak jednoduché. Vyhlédnete si hráče a chce ho i Barcelona. To nemají vlastní skautingové oddělení? kroutí hlavou Thomas Tuchel. Německému trenérovi se přes léto rozpadla defenziva. Zbylo jen torzo z minulého ročníku. Z Neapole přispěchal na pomoc Kalidou Koulibaly.

Tottenham

Sociálními sítěmi na začátku letní přípravy prolétly obrázky kolabujících hráčů Tottenhamu. „Ani nevím, kolik kilometrů jsem naběhal,“ vykládal Son Heung-min. Generál Antonio Conte přišel do Londýna vyhrávat. Sází na disciplínu a náročný styl. Jeho svěřenci musí být v co nejlepší kondici. Kdo nebude stíhat, nehraje. Pravidla jsou jasná.

Už je to taky čtrnáct let, co se Spurs naposledy radovali z trofeje. Dlouhé čekání přišel ukončit právě italský kouč. Conte = Vítěz. V minulém ročníku začala v bílé části Londýna jeho revoluce, která přes léto nabrala na obrátkách. Kádr Tottenhamu doplnilo šest posil za tři miliardy: Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perišič, Djed Spence, Clément Lenglet a Fraser Forster.

Na druhé straně hned osmi hráčům stávajícího kádru bylo řečeno, že si mohou hledat nové angažmá. O koho jde? Harry Winks, Japhet Tanganga, Bryan Gil, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon, Emerson Royal a Matt Doherty. Conte se toho rozhodně nebojí. Jde o zásadní řez kádru. Klíčové je, že zůstává Harry Kane, o kterého bude patrně další léto usilovat Bayern Mnichov.

Kohouti by jistě rádi navázali na konec minulé sezony, kdy díky mocnému finiši přesprintovali Arsenal a doběhli čtvrtí, což jim zaručilo místenku do Ligy mistrů. Účast v milionářské soutěži je sice fajn, ale trofej se za to nedává. A to je, oč tu běží. Klidně i ligový pohár, řvou fanoušci Tottenhamu. Jak že se zpívají oslavné chorály?

Jak by mohla vypadat sestava?

Lloris

Spence – Romero – Dier – Lenglet – Perišič

Bissouma – Bentancur

Kulusevski – Kane - Son