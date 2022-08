Souček sní o finále v Edenu, prohry ho netrápí: City? Nejlepší tým na světě

Tomáš Souček se tlačil do zakončení, ale fauloval • Reuters

Ve West Hamu i na startu nové sezony se cítí dobře a na posun do top světového klubu nemyslí. Český fotbalista Tomáš Souček je v Londýně spokojený s pozicí, jakou má u spoluhráčů, fanoušků i u trenéra Davida Moyese. Nadšený je i z minulé sezony a doufá alespoň v podobně úspěšnou. Sice už s Hammers nehraje Evropskou ligu, v níž došli až do semifinále, ale i o stupeň níž má velké lákadlo. „Chceme dojít ještě dál. Můj sen je vrátit se domů do Edenu, když tam zrovna bude finále Konferenční ligy,“ rozzáří se bývalý slávista v exkluzivním rozhovoru pro Canal+ Sport, který můžete vidět před nedělním utkání proti Brightonu.

Na začátku nové sezony se Souček cítí dobře, i když ho mrzí, že první dva zápasy v Premier League se West Hamu nepovedly. Doufá, že jeho pozice v klubu postupně dál poroste jako dřív ve Slavii a reprezentaci. „Chci být jeho velkou součástí na hřišti i mimo něj.“ Na přestup do věhlasnějšího klubu nemyslí a plně se soustředí na výkony v dresu „Kladivářů“.

Zároveň si pochvaluje minulou sezonu, v níž si West Ham zahrál semifinále Evropské ligy a v anglické lize skončil sedmý a podruhé v řadě proklouznul do evropských pohárů. O přínosu českého reprezentanta pro tým nejvíce svědčí vytíženost. Souček v tomto ohledu předčil ostatní české fotbalisty, dohromady s reprezentací v minulé sezoně odehrál 63 zápasů.

Pro mnohé už na jejím konci působil unaveně, což sám nepociťoval. Naopak ho potěšily kladné reakce na jeho výkony z klubu, od reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého i bývalého kouče ze Slavie Jindřicha Trpišovského. Ti všichni viděli, že i v závěru náročného fotbalového roku odváděl na hřišti spoustu práce.

„Doufám, že tahle sezona bude minimálně stejná, nebo lepší. Po několika letech v Evropě to byl velký úspěch, ale chceme dojít ještě dál. Můj sen je vrátit se domů do Edenu, když tam zrovna bude finále Konferenční ligy,“ říká o zápase, v němž by vyhlížel velkou podporu českých fanoušků.

Sem je ale cesta dlouhá, i když první krůček s parťáky zvládl. Ve čtvrtek totiž v Londýně v play off KL zdolali dánský Viborg 3:1 a jsou blízko postupu do skupinové fáze.

Pro Součka a jeho spoluhráče je ale stále velmi důležité držet se nadále v horní polovině tabulky anglické ligy a zabojovat o evropské poháry podobně jako naposledy.

To evidentně po dvou ligových porážkách v úvodu sezony nebude snadné. West Ham doma nestačil na úřadujícího mistra Manchester City (0:2) a padl na půdě nováčka Nottingham Forest 0:1.

SESTŘIH: Nottingham - West Ham 1:0. Souček a Coufal stále bez bodu Video se připravuje ...

Toho přitom Hammers přehráli, sám Souček nedal dvě velké příležistosti, kapitán Declan Rice neproměnil penaltu a dvakrát napálili břevno, od něhož se míč odrazil na brankovou čáru a zpátky do hry. „I takové zápasy jsou. Měli jsme kromě toho asi pět dalších šancí a oni měli jednu nebo dvě. Doufám, že smůla se nepřenese do dalších zápasů a naopak se nám to vrátí,“ tvrdí. Což se ostatně potvrdilo už ve čtvrtek v posledním předkole Konferenční ligy.

A co Souček soudí o Citizens? Z porážky se spoluhráči a koučem nedělají vědu. „Pro mě je to momentálně nejlepší tým na světě,“ dodal.

Pilíř středové řady Londýňanů doufá i v první ligovou výhru. V neděli odpoledne se West Ham postaví Brightonu (15:00), který v úvodním kole slavil překvapivý skalp Manchesteru United 2:1 na Old Trafford. Zápas v přímém přenosu nabídne televizní stanice Canal+ Sport.