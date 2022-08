Ronaldo zmizel před koncem zápasu. Ten Hag: Nepřijatelné! Ale nebyl sám...

Cristiano Ronaldo v neděli naskočil do zápasu letní přípravy. Dres Manchesteru United na sebe navlékl poprvé od doby, kdy vyslovil touhu z klubu odejít. Na usmíření to ovšem nevypadá. Portugalský reprezentant dohrál už po prvním poločase, během něhož také vášnivě debatoval s trenérem Erikem ten Hagem. Jeho svěřenci se španělským Rayem Vallecanem remizovali 1:1 a hvězdný útočník se o výsledku dozvěděl zřejmě v autě na cestě domů. Stadion Old Trafford totiž opustil předčasně a nebyl prý sám. „Tohle je nepřijatelné,“ zdůraznil kouč.

Portugalský reprezentant zmeškal úvod letní přípravy včetně pěti utkání, prý kvůli rodinným problémům. Jeho absence ale na výsledcích United nebyla znát. Anthony Martial, Marcus Rashford nebo Jadon Sancho jako by bez přítomnosti Cristiana Ronalda na hřišti ožili a svého zkušeného kolegu gólově nahradili.

Na začátku minulého týdne se však pětinásobný držitel Zlatého míče vrátil do tréninkového procesu pod vedením trenéra Ten Haga, který se pokouší slavnému týmu z Manchesteru navrátit evropský lesk. Jenže na startu své štace na Old Trafford má před sebou opravdu náročný hlavolam – zkrotit Cristiana Ronalda.

37letý hráč už opakovaně vyslovil přání odejít z United, kteří v nové sezoně budou scházet v Lize mistrů. Naopak Ronaldo v ní touží dál sázet góly a kosit individuální rekordy. Zatím ale nemá kde. Zájemci o jeho služby dosud mlčí, proto dál zůstává na Old Trafford.

Na něm se představil i v posledním přípravném utkání Ten Hagova týmu před nedělním startem Premier League. Proti Vallecanu odehrál pětačtyřicet minut, o pauze ho nizozemský stratég upozorňoval i na nedostatky ve hře. O přestávce pak místo něj nasadil Amada Dialla, který se neztratil. Ke vstřelení gólu mu stačily pouhé dvě minuty, teprve 20letý mladík tak zařídil remízu 1:1.

K jeho zásahu mu Ronaldo v šatně s jistotou nepogratuloval, stadion opustil před koncem duelu. „Bylo mnohem víc hráčů, kteří odešli," upozornil Ten Hag v rozhovoru pro Viaplay. Mezi nimi měl být i další Portugalec Diogo Dalot.

Reportér na trenérovu odpověď však pohotově reagoval s tím, jestli takové chování je v pořádku. „Rozhodně ne. Tohle určitě neschvaluji. Je to nepřijatelné, pro všechny. Jsme tým a hráči musí zůstat až do konce!“

Podle všech předpokladů bude Cristiano Ronaldo v úvodním utkání Premier League proti Brightonu chybět. Nejde ovšem o trest za jeho chování. Ten Hag zvolí jiné varianty, než se největší hvězda týmu po pauze vrátí do zápasového tempa.

Bývalý asistent trenéra United Chris Armas mu však radí, aby se Portugalec co nejdřív vrátil do hry. A samozřejmě v rudém dresu. Jak na to? „Mluvit s ním, přivést ho do kanceláře a klást mu otázky tak, aby byl součástí řešení a úspěchu,“ řekl Armas pro Sky Sports.

Ten s Ronaldem spolupracoval v minulé sezoně, kdy rudé ďábly vedl Ralph Rangnick. „Bylo mým úkolem vymyslet, jak z něj získat všechen ten oheň, zkušenosti a talent. Má hodně co nabídnout, vítězství, góly a nevšední typ vůdcovství," dodal.

Jak tenhle příběh skončí? Bude se portugalská megastar zase rvát o výhry v týmu Manchesteru United?