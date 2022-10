Tajné tipy na stadiony v Anglii: nejstarší tribuna, nebo první osvětlení

Plánujete fotbalový víkend v Anglii? Máme pro vás tipy, co byste neměli opomenout navštívit. Jde o rady přímo z Ostrovů a od prvořadého odborníka. Chris Lee je populárním autorem knih a také majitelem blogu Outside Write a stejnojmenného podcastu zaměřujícího se na historii a kulturu fotbalu. Během bohaté novinářské kariéry sjezdil za fotbalem celý svět. Doma si vychutnával Premier League, finále FA Cupu či play off o postup do nejvyšší soutěže. Ale také objížděl (a dodnes objíždí) křížem krážem stadionky po celém Albionu. Takže zbystřete pozornost, protože jeho doporučení nejsou střelbou od boku. Chris Lee vás zve na těchto pět magických anglických fotbalových adres!

„První stadion v Anglii, který by nevynechal jakýkoliv groundhopper, tedy člověk, jenž chodí rád z jednoho fotbalu na druhý, je stánek Fulhamu. Craven Cottage sedí v nádherném prostředí na břehu řeky Temže v západním Londýně nedaleko mostu Putney Bridge. Hlavní tribunu pojmenovanou po Johnnym Haynesovi navrhl slavný architekt stadionů Archibald Leitch. Datuje se až do roku 1905 a je nejstarší stále používanou tribunou v profesionálním fotbale. Ochoz z červených cihel si stále zachovává své původní znaky jako dřevěné lavice. Ve východním rohu stadionu je samotné slavné stavení Craven Cottage. Fulham je jojo klubem, a tak když zrovna hraje v Premier League, sehnat vstupenky je těžké. Pokud se ale nachází v Championship, je to jednodušší.“

Kdo je Chris Lee

je autorem knih The Defiant: A History of Football Against Fascism (2022) a Origin Stories: The Pioneers Who Took Football to the World (2021). Provozuje blog a podcast Outside Write, které cílí pozornost na fotbalovou historii, kulturu a cestování.

