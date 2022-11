Potterova „kouzla“ v Chelsea: výměna středu, lídři na odpis? Bude se utrácet

Není to Harry ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, přesto trenér Graham Potter musí co nejdřív předvést magii nejvyšší úrovně, aby jeho plánovaná pětiletá mise v Chelsea neskončila fiaskem. Start měl působivý, ale… Už se objevily první trhliny a série pěti ligových duelů bez výhry. Během pauzy kvůli mistrovství světa v Kataru proto mají na Stamford Bridge o čem přemýšlet. A budou spřádat plány na přestavbu středu zálohy, kterou možná odnesou Jorginho a N'Golo Kanté. Zaměří se také na útočníka, v hledáčku je bundesligová hvězda. Zato Cristiano Ronaldo je prý ze hry.

Potter vládne v kabině Chelsea už přes dva měsíce a poprvé se dostává do krize. „Musíme se restartovat, nabrat energii a začít od znovu,“ prohlásil ještě před startem MS. Novou kapitolu trenérské kariéry přitom rozjel slušně, když jeho svěřenci neprohráli devět úvodních zápasů. Jenže rázem je všechno jinak.

Londýnský celek vypadl s Manchesterem City z poháru, v městském derby podlehl Arsenalu 0:1 a v lize naposledy bodoval 22. října s Manchesterem United (1:1). Ale hlavně se dostává pod obrovský tlak soupeřů, jako jsou Brighton (1:4) či Newcastle (0:1). Na to nejsou fanoušci „Blues“ zvyklí.

Proto už se objevují první pochyby, které při představení náhrady za vyhozeného kouče Thomase Tuchela vyslovil i Jamie Carragher, fotbalový expert britské stanice Sky Sports. „Nejsem si jistý, jestli je tím správným mužem pro Chelsea. Je to obrovský krok v jeho manažerské kariéře. Pokud nedosáhne okamžitých výsledků, za rok přijde někdo jiný,“ řekl legendární obránce Liverpoolu.

Bývalý trenér Brightonu však má údajně stále stoprocentní důvěru od šéfa Todda Boehlyho. Ten kromě Chelsea vlastní i baseballový tým Los Angeles Dodgers, jehož vede jeden trenér (Dave Roberts) už od roku 2015. Tohle by americký investor rád napodobil i na Stamford Bridge.

Potter ještě před čtyřmi a půl lety dirigoval švédský Östersund, který vytáhl ze čtvrté nejvyšší soutěže mezi elitu a poté také do Evropské ligy. Pak sbíral zkušenosti ve Swansea a Brightonu. Jeho týmy vynikaly především flexibilitou v taktice a hlavně vysokým počtem přihrávek, což ordinuje i hráčům „Blues“. Důkazem toho je rychlá akce v zápase Ligy mistrů proti Salcburku (2:1), kdy od brankáře Kepy Arrizabalagy se po devíti přihrávkách dostal do zakončení Pierre-Emerick Aubameyang. Působivé.

Ale světlých okamžiků je pramálo. Chelsea zakončila sérii utkání před šampionátem v Kataru bídně. Osmé místo v tabulce, tři zápasy v řadě bez vstřelené branky, čisté konto naposledy 19. října při remíze s Brentfordem, neustálá rotace sestavy, častá zranění…

„Myslím, že Graham Potter je v tuto chvíli pod velkým tlakem, ale doufám, že to pochopí. Protože tohle je vyvrcholení Abramovičova odchodu a příchodu nového majitele, který si myslí, že hraje Football Manager,“ narážel bývalý obránce Gary Neville v rozhovoru pro Sky Sports na Boehlyho chování na přestupovém trhu.

V létě Chelsea utratila víc než 280 milionů eur (7 miliard korun) za sedm přestupů a jedno hostování, a to ještě v několika případech narazila. Vedení klubu se zajímalo o desítky hráčů, které chtělo mnohdy zbytečně přeplácet, ale bez úspěchu. „Lidi se budou ptát, kam se podělo těch 250 milionů liber? Mluvíme o čtvrt miliardě. Kam se Chelsea posunula?“ doplnil Neville, někdejší hráč Manchesteru United.

Brzy pro nového majitele navíc přijde na přestupovém trhu pokus číslo dva. A „Blues“ budou dál investovat. Hotová věc je příchod Christophera Nkunka z Lipska. Jenže přesun francouzského útočníka na Stamford Bridge nastane až po sezoně, kdy Londýňané zaplatí výstupní klauzuli v hodnotě 60 milionů eur (1,5 miliardy korun).

Tento soutěžní ročník tak Potter a spol. zřejmě odehrají na hrotu převážně s jedním z dvojice Aubameyang-Armando Broja. Příchod Cristiana Ronalda je neočekávatelný, dalších možností moc nezbývá…

Hrozba Kantého odchodu

Daleko ožehavějším tématem pro kouče londýnského celku je momentálně spíš střed hřiště. Zatímco Mason Mount je blízko k dohodě o nové smlouvě, v případě Jorginha a aktuálně zraněného Kantého jednání neustále drhnou.

Reálně tak hrozí, že oba klíčoví hráči v létě zmizí z Chelsea zadarmo. Proto je na místě otázka, kdo je kromě stávajících členů kádru Matea Kovačiče či Conora Gallaghera může nahradit?

Především ztráta Kantého by dost bolela. Když je 31letý francouzský záložník fit, na pozici defenzivního záložníka nemá konkurenci. Na druhou stranu, od sezony 2019/2020 vynechal už 78 zápasů ze 198 možných (39 %). A v tomto ročníku schází kvůli zdravotním trablům od poloviny srpna, návrat se odhaduje na únor.

Proto víceletý kontrakt a plat zhruba 290 tisíc liber týdně (asi 7,8 milionu korun) může být pro klub velkým rizikem. Ještě navíc, když chce pracovat především s hráči ve věku do 25 let a do budoucna touží po talentované a extra drahé dvojici Jude Bellingham-Declan Rice. Za oba by mohl utratit až 250 milionů liber (6,7 miliardy).

O prvního z nich Chelsea zabojuje třeba už v zimě, o teprve 19letého záložníka Dortmundu bude dost velký zájem. Krouží kolem něj oba kluby z Manchesteru, hlavními favority jsou Liverpool či Real Madrid. Ale „Blues“ jsou sebevědomí a připravení vyskládat na stůl sumu kolem 90 milionů liber (zhruba 2,4 miliardy korun). Jen aby to Borusii stačilo, píše se až o 130 milionech liber.

Jak Chelsea v zimě skutečně posílí a kdy zafungují Potterova kouzla? Snad dřív, než šéfům na Stamford Bridge dojde trpělivost…

6 (ne)možných příchodů

Christopher Nkunku

25 let, útočník, RB Lipsko

Hodnota podle Transfermarkt.de: 80 milionů eur

Christopher Nkunku září v dresu Lipska • Foto Reuters

Statistky v klubu v této sezoně

Zápasy: 23

Góly: 17

Asistence: 4

Tenhle transfer se má už za hotovou věc, jenže dojde k němu až v létě, kdy se ve smlouvě francouzského útočníka aktivuje výstupní klauzule v hodnotě 60 milionů eur. Chelsea na tom začala pracovat na začátku podzimu, s Lipskem i bývalým hráčem PSG si už plácla. Nkunku v této sezoně září, vládne bundesligovým střelcům a Lipsko je v tabulce na třetím místě hlavně díky jeho dvanácti brankám.

Cristiano Ronaldo

37 let, útočník, bez angažmá

Hodnota podle Transfermarkt.de: 20 milionů eur

Cristiano Ronaldo už opustil Manchester United. Kam zamíří? • Foto Reuters

Statistiky v klubu v této sezoně:

Zápasy: 16

Góly: 3

Asistence: 2

A je to tady zase. Cristiano Ronaldo už v létě oznámil, že chce z Manchesteru United odejít. Po jeho exkluzivním a dost ostrém rozhovoru pro britského novináře Pierse Morgana se nakonec po vzájemné dohodně s klubem stal konec na Old Trafford skutečností. Proto… Kam s ním? Zmiňuje se Saúdská Arábie, Amerika (Los Angeles, LA Galaxy či Inter Miami), návrat do Sportingu Lisabon, směr Bayern Mnichov nebo AS Řím. A také po několikaměsíční pauze znovu Chelsea. Její šéf Todd Boehly je v kontaktu s hráčovým agentem Jorgem Mendesem. Ale je pravděpodobné, že americký investor znovu narazí. Po Tuchelovi si příchod portugalské hvězdy údajně nepřeje ani Potter.

Leandro Trossard

27 let, záložník, Brighton

Hodnota podle Transfermarkt.de: 30 milionů eur

Leandro Trossard se raduje z gólu • Foto Reuters

Statistiky v klubu v této sezoně:

Zápasy: 14

Góly: 7

Asistence: 3

Mrštný, rychlý, drzý, kvalitní driblink, dobrá čísla a univerzálnost. Trossard dává o sobě vědět i v této sezoně Premier League a patří mezi hlavní hvězdy Brightonu, odkud do Chelsea přišel právě kouč Potter. Zná ho, navíc pod ním Trossard dost vyrostl. Proto přestup šikovného Belgičana do Londýna není vyloučen. Navíc „Blues“ potřebují zvýšit konkurenci na křídlech či podhrotu, na startu sezony totiž Kai Havertz ani Mason Mount nebyli zrovna v ideální formě.

Jude Bellingham

19 let, záložník, Dortmund

Hodnota podle Transfermarkt.de: 100 milionů eur

Jude Bellingham si podmanil Dortmund • Foto Reuters

Statistiky v klubu v této sezoně:

Zápasy: 22

Góly: 9

Asistence: 3

Ideální varianta za Jorginha či Kantého, jejichž působení na Stamford Bridge je dost na hraně. Talentovaný Angličan zakotvil v základní sestavě Dortmundu, a to je mu teprve devatenáct let. Vedení německého klubu tak musí počítat s tím, že udržet ho bude dost náročný úkol. O Bellinghama se strhne bitva. Zbraně nabité tučnými šeky vytasí Chelsea, Liverpool nebo Real Madrid.

Declan Rice

23 let, záložník, West Ham

Hodnota podle Transfermarkt.de: 80 milionů eur

Declan Rice je kapitánem West Hamu • Foto Reuters

Statistiky v klubu v této sezoně:

Zápasy: 20

Góly: 1

Asistence: 2

O spojení Rice a Chelsea se spekuluje snad každé přestupové období. Ne jinak tomu zřejmě bude i v zimě (spíš ale až v létě). Do boje o 23letého anglického reprezentanta se podle zahraničních médií ovšem zapojí další dva velkokluby. Cenovka defenzivního záložníka se bude pohybovat asi někde kolem 100 milionů liber (2,7 miliardy korun). Nastal už jeho čas se posunout? Záleží také, jak se předvede na probíhajícím šampionátu v Kataru.

Joško Gvardiol

20 let, obránce, RB Lipsko

Hodnota podle Transfermarkt.de: 60 milionů eur

Trenér Lipska Marco Rose si cení kvalit Joška Gvardioly • Foto Reuters

Statistiky v klubu v této sezoně:

Zápasy: 19

Góly: 1

Asistence: 0

Už teď je jasné, že tahle investice se Lipsku vydařila. Bundesligový klub vykoupil 20letého Chorvata za 18 milionů eur (450 milionů korun) z Dinama Záhřeb a už v létě se šuškalo, že neodejde za míň než trojnásobek. S jeho jménem se nejčastěji skloňuje Chelsea - dobrá volba na levou stranu v systému na tři stopery.

Možná sestava Chelsea v sezoně 2022/23

Arrizabalaga

Fofana, Koulibaly, Gvardiol

James, Bellingham, Rice, Cucurella

Mount, Sterling

Nkunku