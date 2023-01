Dúbravka v United končí, předčasně se vrací do Newcastlu. Co s ním bude dál?

Do Manchesteru United přišel Martin Dúbravka z Newcastlu na hostování s opcí • Twitter.com / Manchester United

Očekávané se stalo skutečností. Martin Dúbravka končí anabázi na Old Trafford. Newcastle si slovenského gólmana stáhl z hostování v Manchesteru United, kde výraznější stopu nezanechal. Nastoupil ke dvěma soutěžním duelům. Zejména v tom druhém se zrovna nepředvedl…

Přicházel zvýšit konkurenci mezi třemi tyčemi, zatlačit na Davida De Geu a třeba uzmout pozici jedničky. To se ale Dúbravkovi nepovedlo. U Red Devils toho moc nepředvedl, šanci dostal dvakrát, víc nic.

V pohárovém duelu s Burnley (2:0) navíc předvedl několik kiksů, po kterých schytal tučnou dávku kritiky. Fanouškům v Divadle snů zrovna k srdci nepřirostl, už nyní ho někteří řadí na seznam nejhorších posil vůbec…

V Manchesteru United měl přitom původně hostovat celou sezonu, součástí dohody byla i opce na trvalý přestup, která by se aktivovala určitým počtem odehraných ligových zápasů.

Jenže místo toho 33letý brankář na Old Trafford balí kufry, vrací se do Newcastlu. „Děkujeme Martinovi za jeho přínos během působení v našem klubu a přejeme do budoucna všechno nejlepší,“ rozloučil se Manchester se Slovákem na oficiálních stránkách.

„Magpies“ naopak vítali Dúbravku zpět. Jenže… V bráně Newcastlu září Nick Pope. Anglický gólman v této sezoně vychytal v 17 utkáních Premier League hned devět čistých kont. Trenér Eddie Howe nemá důvod něco měnit.

Co tedy bude s bývalým gólmanem pražské Sparty? Složitá otázka, která se bude jistě řešit. Ve hře je pravděpodobně i hledání nového angažmá, kde by dostal výživnější porci minut na hřišti.