Dúbravka o United: Paparazzi a zadní východy. Ronaldo mě oslovil první

Zářil ve Spartě, pak si udělal dobré jméno na Ostrovech během čtyř a půl let působení v Newcastlu. Teď je před fotbalovým brankářem Martinem Dúbravkou nová výzva – Manchester United. Do severoanglického velkoklubu přišel zatím na hostování, krýt záda Davidu de Geovi.

Za necelých pět let v Anglii má na kontě přes sto startů v Premier League, s novou sezonou ale v Newcastlu přišel o pozici jedničky. Martin Dúbravka měl nabídky z Belgie, spekulovalo se o jeho přestupu do Leicesteru, ale pak se objevila možnost stěhování na Old Trafford.

„Manchester United okolo sebe mají neuvěřitelný štáb. Bylo to vyčerpávající, ale jsem rád, že se to celé povedlo zrealizovat. Měl jsem ambici zůstat na Ostrovech, byla to obrovská výzva. Když o mě projevili zájem United, ‚člověk‘ ve mně obrovsky ožil,“ řekl slovenský gólman v rozhovoru pro Šport.sk.

Velký zájem zažil už před lety, když se řešil přesun ze Sparty do Anglie, teď ale vnímal ještě vyšší tlak. Red Devils jsou i přes horší začátek sezony stále velkoklub. Každá, klidně i potenciální posila, je okamžitě středem zájmu.

„Musel jsem z hotelu chodit zadním východem. Vlastně přes prostory, kudy se chodí vyhazovat smetí do kontejnerů. Když ještě nebylo nic oficiální, byli všude připravení paparazzi. Třeba jsem si potřeboval ještě vzít kopačky z auta. Vyběhl jsem z černé dodávky a o dvě vteřiny později mě tahali zpátky, protože najednou bylo plno foťáků. Na druhou stranu profesionalita, servis hráčům, to je něco neskutečného,“ chválí si nové prostředí.

United jsou tým plný hvězd, tou největší je Cristiano Ronaldo. „S ním jsem měl nejdelší rozhovory za celý první den,“ překvapuje gólman. Bavili jsme se před tréninkem i pak ve fitku. Ptal se na rodinu, kde bydlím i na další běžné věci. A hlavně on se začal bavit první! Nechtěl jsem vypadat jako fanoušek a hned za ním jít, ale bylo velmi příjemné si s ním o čemkoli povídat.“

Další příležitost si poklábosit měli v neděli proti Arsenalu, oba totiž začali na střídačce. Dúbravka přišel na Old Trafford primárně jako dvojka za Davida de Geu. „Četl jsem výrok ‚Trénuj a makej, aby se tvůj idol jednou stal tvojí konkurencí.‘ Je krásné, že když jsem ho sledoval ještě v Česku, měl jsem ho za vzor, teď s ním sdílím kabinu.“