Znovu ztrapněná Chelsea. Fanoušci po ostudě vzývali Tuchela i Abramoviče

„F**k me.“ Ulevil si po půlhodině zápasu v Manchesteru trenér Chelsea Graham Potter, když si v opakovačce prohlédl nesmyslnou volejbalovou vložku Kaie Havertze ve vlastním pokutovém území. Lakonickou poznámku lze přeložit různě, ale ne slušně. Ruku pro sudího odhalil VAR a Julián Álvarez zvýšil z penalty na 2:0 pro domácí. A to byla teprve polovina příběhu.

Citizens své londýnské konkurenty poslední dobou doslova mučí. Za poslední dva měsíce se oba velkokluby utkaly třikrát ve třech různých soutěžích. Skóre? 7:0 pro ty světlejší modré. Nedaří se ani proti ostatním a „Blues“ jsou v tabulce Premier League až desátí, přitom v posledních šesti letech na konci sezony nikdy nechyběli v elitní pětce, ani ve „slabších“ sezonách.

„Nikdy jsem neviděl Chelsea tak nízko. Hráči nemají vůli, nemají odvahu bojovat, nemají hrdost,“ rozčiloval se v rozhovoru pro ESPN Frank Leboeuf, který na Stamford Bridge zářil na přelomu tisíciletí. „Kostra týmu je ostudná. Masone (Mounte), miluju tě, ale zvedni se! A nechápu, co Jorginho a Havertz ještě dělají v sestavě!“

Německý hrot Havertz během trápení působí jako skvělý příklad. Ani během posledních sezon v Anglii nepůsobil jako zabiják z Leverkusenu, teď ale působí bezradně, ztraceně, až nešikovně. Po sociálních sítích koluje sestřih jeho chyb jen z první půle, po pauze už se na hřiště nevrátil.

„Máme skvělého Thomase Tuchela,“ ironicky křičela velká část z osmi tisíc londýnských fanoušků, která s Chelsea cestovala na Etihad. Vzpomínala nejen na v září vyhozeného kouče, ale také na Romana Abramoviče, který musel klub prodat kvůli protiválečným sankcím.

Ale jak pevná je pozice Grahama Pottera? Je to on, kdo táhne Chelsea dolů, nebo je to klub, co ničí jeho reputaci vybudovanou v Brightonu? „Je jasné, že se trápíme a vůbec to není hezké. Chápeme frustraci fanoušků a respektujeme ji, ale nemůžeme dělat nic jiného, než pracovat tvrději,“ prohlásil po zápase.