Derby o Manchester pro United, ale... Co sporný gól? Ozval se i Čech

Marcus Rashford se podle zásahu VAR nezapojil do hry, s čímž většina fotbalové veřejnosti nesouhlasí a má za to, že ovlivnil obranu City • repro Canal+ Sport

Dlouho to vypadalo, že se Manchester opět zahalí do bleděmodré. Fotbalisté City v derby na hřišti United vedli ještě čtvrthodiny před koncem. Pak ale sporně srovnal Bruno Fernandes, u jehož gólu asistent sudího nejdřív zvedl praporek kvůli ofsajdu Marcuse Rashforda. Ten se jasně chtěl zapojit do hry, čímž zmátl obránce. Po zásahu VAR ale k překvapení většiny zásah platil a právě Rashford za malou chvíli dokonal obrat na 2:1.