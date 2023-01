SESTŘIHY: Kanón Pastrňák má 33. gól, trefil se i bez dívání. Francouzova nula

Boston v souboji týmů z Original Six porazil Toronto 4:3 a pojistil si pozici v čele NHL. Bruins na domácím ledě dotahovali, v pětiminutovce od 26. do 31. minuty ale otočili na 3:2 a zápas dovedli do vítězného konce.

Vyrovnávací branku na 2:2 vstřelil Pastrňák, jenž po levém křídle pláchl obraně Maple Leafs a střelou mezi betony brankáře Matta Murayho zaznamenal 59. bod v sezoně.

O pět minut později se do statistik zapsal i Nosek. Pardubický odchovanec byl na začátku akce, kterou zakončil A. J. Green a bodoval po devíti zápasech. Vítěznou trefu Bostonu vstřelil minutu a 16 sekund před koncem zápasu Matt Grzelcyk.

Francouz v souboji s Ottawou vychytal čtvrté čisté konto v NHL a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání. Český brankář nastoupil podruhé za sebou a v 11. startu v sezoně dovedl Avalanche k páté výhře.

Detroitu zápas s Columbusem nevyšel. Red Wings po dvou třetinách souboje s nejhorším týmem Východní konference prohrávali 0:4 a ani vzepětí v třetí části jim k výhře nepomohlo.

Asistenci u první branky Red Wings zaznamenal Kubalík, který bodoval potřetí za sebou a s 31 body je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Kontaktní gól na 3:4 připravil Hronek, po jehož nahrávce vystřelil Rad Wings naději na zvrat Lucas Raymond. Vyrovnání se už domácí nedočkali a prohráli po dvou vítězných duelech.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Connor McDavid 37 46 83 45 4 20 181 2. Leon Draisaitl 26 42 68 43 2 20 141 3. Nikita Kučerov 17 45 62 41 3 22 146 4. Jason Robertson 29 31 60 44 26 8 171 5. David Pastrňák 33 26 59 42 20 24 212 6. Tage Thompson 31 27 58 41 14 18 176 7. Erik Karlsson 13 43 56 44 -2 10 118 8. Matthew Tkachuk 22 32 54 41 5 55 145 9. Mikko Rantanen 29 24 53 41 8 30 160 10. Elias Pettersson 21 32 53 40 10 6 142 Zobrazit celou tabulku

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:34. Ja. Benn, 39:14. Seguin, 47:19. Pavelski, 52:54. Pavelski, 55:23. C. Miller Hosté: 00:25. Mangiapane, 08:10. Lewis, 30:54. E. Lindholm, 33:07. Kadri, 36:38. R. Andersson, 37:57. C. Tanev Sestavy Domácí: Wedgewood (Oettinger) – Heiskanen, C. Miller, Lindell (A), Hakanpää, R. Suter, Lundkvist – J. Robertson, Seguin (A), Pavelski – Ja. Benn (C), W. Johnston, Marchment – Gurjanov, Faksa, Dellandrea – F. Olofsson, Glendening, Kiviranta. Hosté: Vladař (Markström) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Zadorov, Mi. Stone – Dubé, E. Lindholm (A), Toffoli – Lucic, Kadri, Huberdeau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – Lewis, Ružička, Duehr. Rozhodčí Kea, Kozari – Murchison, Gibbons Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:02. Bergeron, 25:52. Pastrňák, 30:33. Greer, 58:44. Grzelcyk Hosté: 04:45. Bunting, 22:43. Engvall, 43:17. Matthews Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Clifton, Forbort – Bergeron (C), Cr. Smith, Marchand (A) – Pastrňák (A), Krejčí, Zacha – Frederic, Hall, Coyle – N. Foligno, Nosek, Greer. Hosté: M. Murray I (Samsonov) – Timmins, Rielly (A), Holl, Giordano, Liljegren, Sandin – Nylander, Bunting, Matthews (A) – Tavares (C), Marner, Järnkrok – Kämpf, Engvall, Aston-Reese – Kerfoot, Simmonds, D. Hunt. Rozhodčí L'Ecuyer, Furlatt – Marquis, McNamara Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:50. Määttä, 47:08. Walman, 55:56. Raymond Hosté: 12:47. Laine, 13:54. Gavrikov, 15:30. Laine, 21:32. Laine Sestavy Domácí: Husso (Hellberg) – Walman, Seider, Chiarot (A), Hronek, Määttä, Oesterle – Bertuzzi, Larkin (C), Raymond – Kubalík, Rasmussen, Perron (A) – Fabbri, Copp, Berggren – Erne, Veleno, Sundqvist. Hosté: Merzlikins (Tarasov) – Peeke, Blankenburg, Berni, Gudbranson, Gavrikov, A. Boqvist – J. Gaudreau, Roslovic, Laine – E. Robinson, Jenner (C), Nyquist (A) – L. Foudy, Kuraly, Olivier – Marčenko, K. Johnson, Bemström. Rozhodčí Brenk, Syvret – Cherrey, Mills. Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 515 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:02. Skjei, 29:14. Chatfield Hosté: 47:48. Rakell Sestavy Domácí: Andersen (Kočetkov) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, de Haan, Chatfield – Teräväinen, S. Aho II, Jarvis – A. Svečnikov, Stastny, Nečas – Martinook (A), J. Staal (C), Fast – Stepan, Kotkaniemi, Noesen. Hosté: DeSmith (Tokarski) – P. Joseph, Rutta, Dumoulin, Friedman, T. Smith, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – D. O'Connor, Carter, Kapanen – Heinen, Blueger, McGinn. Rozhodčí St. Pierre, Schrader – Brisebois, Kelly Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 769 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:58. Lomberg, 21:47. E. Staal, 23:06. Ekblad, 29:51. Barkov Hosté: 01:35. Studnicka, 20:21. T. Myers, 50:02. E. Pettersson Sestavy Domácí: Bobrovskij (Lyon) – Forsling, Ekblad, M. Staal, Montour, Mahura, Gudas – Lundell, Barkov, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, E. Staal, Cousins – Lomberg, Coli. White, G. Smith. Hosté: S. Martin (Delia) – Q. Hughes, L. Schenn, Ekman-Larsson, T. Myers, Stillman, Bear – Kuzmenko, E. Pettersson, Boeser – Garland, Horvat, J. Miller – Joshua, Lazar, Lockwood – Michejev, Dries, Studnicka – Pederson. Rozhodčí Stadion FLA Live Arena, Sunrise

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:45. Rantanen, 07:50. Newhook, 29:05. Lehkonen, 35:57. Rantanen, 48:18. Lehkonen, 55:49. B. Hunt, 58:14. Newhook Hosté: Sestavy Domácí: Francouz (Georgijev) – Makar, D. Toews, E. Johnson, Girard, B. Hunt, MacDermid, Englund – Rodrigues, MacKinnon, Lehkonen – Rantanen, Compher, Newhook – L. O'Connor, Cogliano, Ranta – Kaut, Meyers. Hosté: A. Forsberg (Talbot) – Chabot, Zub, Sanderson, Hamonic, Brännström, Holden – B. Tkachuk, Stützle, DeBrincat – Giroux, Pinto, Batherson – Kelly, Gambrell, Lucchini – Brassard, Kastelic, Watson. Rozhodčí Nicholson, Schlenker – Smith, Deschamps Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18 124 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:56. Ovečkin Hosté: 13:16. Laughton, 24:51. J. van Riemsdyk, 25:40. Allison Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, E. Gustafsson, Jensen, Orlov, Fehérváry, Irwin – Sheary, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Wilson, Bäckström (A), Milano – Oshie (A), Dowd, Mantha – Hathaway, Eller, M. Johansson. Hosté: Hart (Ersson) – York, Provorov, DeAngelo, Sanheim, Ristolainen, Seeler – Tippett, Frost, J. van Riemsdyk – Konecny, N. Cates, Farabee – Allison, Laughton (A), Hayes – MacEwen, P. Brown, Deslauriers. Rozhodčí Anderson, St. Laurent – MacPherson, Tobias Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:25. Cizikas, 06:03. Beauvillier Hosté: 49:56. Suzuki Sestavy Domácí: Sorokin (Varlamov) – Pulock, Wotherspoon, Mayfield, Romanov, Dobson, S. Aho I – Bailey (A), Barzal, Parise – Holmström, Nelson, Lee (C) – Fasching, Pageau, Beauvillier – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Montembeault (Primeau) – Savard, Edmundson (A), Kovacevic, Harris, Wideman, Xhekaj, J. Barron – Dach, Suzuki (C), Caufield – Armia, Evans, Dadonov – Jos. Anderson (A), Dvorak, Slafkovský – Ylönen, Drouin. Rozhodčí Dwyer G. (Can) – South F. (Usa) Stadion UBS Arena, New York

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:40. J. Toews, 30:45. I. Phillips, 40:53. Domi, 56:50. Raddysh, 59:46. P. Kane Hosté: 02:50. Sprong, 09:30. Beniers, 10:46. McCann, 12:08. Burakovsky, 12:45. Tolvanen, 13:01. McCann, 41:54. McCann, 42:37. Bjorkstrand Sestavy Domácí: Mrázek (13. Stalock) – S. Jones, McCabe, Murphy, J. Johnson, C. Jones (A), I. Phillips – P. Kane (A), Domi, Kurashev – Raddysh, J. Toews (C), T. Johnson – Entwistle, Dickinson, Athanasiou – R. Johnson, Lafferty, Blackwell. Hosté: Mar. Jones (Grubauer) – Dunn, A. Larsson, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Eberle (A), Beniers, Burakovsky – McCann, Donato, Bjorkstrand – Gourde (A), Sprong, Geekie – B. Tanev, Tolvanen, Wennberg. Rozhodčí Luxmore, Lambert – Aplhonso, Nensen Stadion United Center, Chicago Návštěva 20 075 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:39. Zuccarello, 30:30. F. Gaudreau Hosté: 45:44. Crouse Sestavy Domácí: M. Fleury (Gustavsson) – Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Dumba (A), Merrill, Addison – Kaprizov, Steel, Zuccarello – Boldy, F. Gaudreau, Hartman – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek, Greenway – Duhaime, Dewar, Reaves. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Chychrun, Gostisbehere, Välimäki, J. Brown, Nemeth, Stecher, Moser – Keller (A), Hayton, Schmaltz – Crouse (A), Bjugstad, Guenther – N. Ritchie, Boyd, Fischer (A) – McBain, Kassian. Rozhodčí Pochmara, Sutherland – Baker, Flemington Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19 299 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:23. Josi, 35:10. Lauzon, 35:50. R. Johansen Hosté: 11:37. J. Skinner, 22:05. Cozens, 28:58. V. Olofsson, 46:43. Okposo, 56:49. Quinn Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – McDonagh, Josi (C), Ekholm (A), Fabbro, Lauzon, McKeown – F. Forsberg, Pärssinen, Duchene – Niederreiter, R. Johansen, Granlund (A) – Co. Smith, Glass, Sissons – Trenin, Novak, Jeannot. Hosté: Luukkonen (C. Anderson) – Samuelsson, Dahlin (A), Power, Jokiharju, Bryson, Ljubuškin – J. Skinner, Ta. Thompson, Tuch – Peterka, Cozens, Quinn – Okposo (C), Asplund, Hinostroza – Mittelstadt, Jost, V. Olofsson. Rozhodčí Rehman, Hebert – Galloway, Pancich Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 761 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:39. T. Pitlick, 33:55. Bučněvič Hosté: 12:22. Point, 16:43. Point, 32:44. Perbix, 38:22. Killorn Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Parayko (A), Mikkola, Faulk, Leddy, Rosén, Tucker – Kyrou, Thomas (A), Bučněvič – Barbašev, B. Schenn (A), Saad – Leivo, Acciari, Neighbours – T. Pitlick, Alexandrov, Toropčenko. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Bogosian, Hedman (A), Perbix, Sergačjov, Černák, Cole – Kučerov (A), Point, Hagel – Killorn, Stamkos (C), Cirelli – Maroon, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Naměstnikov. Rozhodčí Michael Markovic, Dan O’Rourke. Čárový: Julien Fournier Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:48. Kolesar, 33:39. Cotter, 39:19. W. Karlsson Hosté: 00:46. Janmark, 01:43. Draisaitl, 27:23. Draisaitl, 33:58. Kostin Sestavy Domácí: L. Thompson (Hill) – Hague, Pietrangelo (A), McNabb, Korczak, Martinez (A), Hutton – Stephenson, Eichel, Marchessault – R. Smith (A), W. Karlsson, Kessel – Froese, Cotter, Amadio – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Hosté: Campbell (Pickard) – Nurse (A), Ceci, Kulak, Barrie, Broberg, Bouchard, Desharnais – Holloway, McDavid (C), Ryan – R. McLeod, Draisaitl (A), Hyman – Kostin, Nugent-Hopkins, Janmark – Foegele, Puljujärvi. Rozhodčí Pollock, Charron – Berg, Murray Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 143 diváků